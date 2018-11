Novinky, ČTK

V Kohoutovicích vyhrála ČSSD před KDU-ČSL, obě strany získaly shodně šest mandátů. KSČM se do zastupitelstva nedostala, získala 4,6 procenta hlasů. Ve stížnosti na komunální volby ale namítala, že počet hlasů přiznaných jejím kandidátům do zastupitelstev městských částí neodpovídá skutečnosti, podle navrhovatelky někdo manipuloval s hlasy voličů při jejich sčítání nebo při jejich přenosu do databáze Českého statistického úřadu.

Jako příklad KSČM uvedla právě Kohoutovice, kde její kandidát obdržel pouze jeden hlas, přestože ve prospěch celé její kandidátní listiny byl počet odevzdaných volebních lístků vyšší než jeden.

Původní výsledek komunálních voleb v Brně-Kohoutovicích

FOTO: David Ryneš, Novinky

Chyba v jednom okrsku



Krajský soud dal ohledně voleb v Kohoutovicích straně za pravdu, zjistil pochybení při sčítání hlasů v jednom z volebních okrsků. Podle soudu v něm strana získala o 563 hlasů více, než jak je uvedeno v zápise i jak později zveřejnil statistický úřad.

„Chybným nezapočtením některých hlasů pro navrhovatelku v takovém rozsahu tak dle krajského soudu bezesporu došlo k porušení volebního zákona,” konstatoval soud.

Po přičtení hlasů tak volební výsledek strany přesáhl pětiprocentní hranici, KSČM získala 5,21 procenta hlasů. Do zastupitelstva se tak dostala její kandidátka Helena Sýkorová, ze zastupitelstva naopak za KDU-ČSL vypadl Jakub Sychra. Návrhy KSČM na neplatnost voleb v dalších městských částech soud zamítl.

Krajský soud dostal ohledně komunálních voleb tři desítky stížností, a to z Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje a také z Vysočiny. Převážnou většinu z nich už zamítl nebo odmítl.