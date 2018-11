Renáta Bohuslavová, Novinky

„Moje motivace byla, aby vznikl film o zákulisí politické kampaně a byl sdílný,” vysvětlil Novinkám Kvapil s tím, že doufá, že dokument otevře otázky a bude mít i edukativní charakter. Plánuje s ním například objíždět střední školy a debatovat se studenty.

Horáčka si podle svých slov vybral proto, že nechtěl, aby byl dalších pět let prezidentem Miloš Zeman, a právě on měl podle něj i díky své hudbě šanci oslovit i mimopražské voliče.

„Moje úvaha byla o tom, kdo jiný to může být. Musí to být člověk, který má širší kompetence oslovit voliče mimo pražskou bublinu. Ta se ale ukázala jako chybná, a to z toho důvodu, že skupina názorových elit si vytvořila jiného kandidáta, kterého protlačila do druhého kola,” dodal Kvapil s odkazem na Jiřího Drahoše, který Zemana ve druhém kole vyzval.

Video

Záběry z dokumentu Máme na víc

Za jeden z největších úspěchů kampaně považuje to, že ihned večer v den vyhlášení výsledků Michal Horáček vyrazil do Drahošova štábu a osobně mu před druhým kolem vyjádřil podporu.

„To, že Horáček neuspěl mi líto nebylo, protože myslím, že během té kampaně se podařilo udělat maximum možného a za to největší považuji explicitní podporu Jiřího Drahoše v okamžiku, kdy uspěl,” doplnil Kvapil na dotaz, zda nebyl osobně zklamaný nebo zahořklý, jelikož část dokumentu tak může vyznít.

Hrstková: S natáčením jsem měla velký problém



Film se divákům snaží zprostředkovat pohled dovnitř kampaně. Velká část je věnována záběrům, točeným na mobil nebo tablet, na Horáčkův tým, který ladí taktiku. Členy týmu byly kromě právě Radima Kvapila i bývalý novinář, který měl na starosti mediální komunikaci Jiří Táborský, PR poradkyně a bývalá mluvčí Úřadu vlády Radka Hrstková a mladá studentka FSV Blanka Šoulavá.

Ne všichni s natáčením zpočátku souhlasili. „Ze začátku jsem měla s natáčením velký problém. Na základě mých předchozích zkušeností jsem měla problém s tím, že jsou věci, které by neměly být veřejné. Ne proto, že jsou tajné, ale spíš, že dochází k vývoji situace a jde o nějaké know how,” popsala Novinkám situaci Hrstková.

Divák v dokumentu uvidí i pohled za kulisy natáčení debat na TV Barrandov nebo podrobnosti o tom, jak Horáčkův tým vymýšlel strategii proti volbě komunisty a poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Dokument byl již minulý týden k vidění na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. A první reakce zatím nejsou úplně pozitivní. Robin Kvapil je ale spíše zvědavý na reakce širší veřejnosti.

„Festivalové publikum v Jihlavě je náročné. Film je opravdu jiný. Je primárně vyroben i tak, aby o něm šlo mluvit částečně i s lidmi, kteří měli potřebu volit Miloše Zemana,” vysvětlil Novinkám Kvapil. Film Máme na víc bude do kin oficiálně uveden 24. ledna 2019.