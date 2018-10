Novinky, ČTK

Sníh a silný vítr zasáhl do provozu ski areálu Špičák, kde přes den zůstává uzavřena lanová dráha. Sníh v noci na neděli napadl také na vrcholku Ještědu v Krkonoších.

Sněhová pokrývka však dlouho nevydrží, během dne teploty stoupají. Ve večerních hodinách bude zřejmě pršet i v nejvyšších polohách Šumavy, řekl v neděli Gustav Sysel z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Na jihu Čech jde o první větší sněhovou pokrývku blížící se zimy. „Během noci se ochladilo a dešťové srážky přecházely v polohách nad 800 metrů ve sněhové,” uvedl Sysel. V místech od 800 do 1000 metrů spadlo i devět centimetrů sněhu, mohly by se ještě objevit mrznoucí srážky. V nižších částech Jihočeského kraje slabě prší nebo mrholí, teploty se pohybují do pěti stupňů Celsia.

V noci na pondělí bude podle předpovědi meteorologů zataženo, místy s mlhami a ojediněle se slabým deštěm. Teploty by v noci měly klesnout nejvýše na pět až dva stupně Celsia a v pondělí přes den se mohou dostat i k 18 stupňům.

Další ochlazení by mělo podle dlouhodobého výhledu přijít až během listopadu. [celá zpráva]