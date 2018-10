Novinky

Přehlídku zahájilo hlášení náčelníka generálního štábu Aleše Opaty vrchnímu veliteli ozbrojených sil, prezidentovi republiky Miloši Zemanovi, který přijel ve dvě hodiny. Zeman z tribuny útvary pozdravil: „Vojáci nazdar.” Pak zazněla státní hymna.

Přehlídku zakončil přelet vrtulníků Mi-24 , které vypustily dýmovnice v národních barvách.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Zeman pronesl krátký projev: „Vojáci armády České republiky, dnes večer bude do Vladislavského sálu vnesen meč Milana Rastislava Štefánika, prvního ministra obrany Československa. Ponese ho veterán z Afghánistánu. Toto spojení, které překlenuje 100 let, vypovídá o dějinách naší země, a tedy i o dějinách naší armády. Armády, která chtěla bojovat, a nebylo jí to umožněno. Armády, která byla armádou satelitního státu. Ale také mluví o dějinách armády svobodné společnosti, která plní své mezinárodní závazky v boji proti největšímu nepříteli lidstva. A to je mezinárodní terorismus.“

Pak Zeman poděkoval organizátorům přehlídky. Náčelník štábu pak vyzval velitele pozemních vojsk Josefa Kopeckého, aby přehlídku zahájil.

Video

Anketa před vojenskou přehlídkou

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Následující část přehlídky patří jednotlivým jednotkám. Nejprve pochodují členové pozemních sil, které vede jejich velitel Kopecký.

Vojenská přehlídka ke 100. výročí vzniku Československa v Praze na Evropské třídě.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Po vlajkonoších se státními vlajkami a historickými prapory jednotek, které vznikly po roce 1918, prošly čestné jednotky Slovenska a čtyř zemí, které se zasloužily o vznik ČSR - francouzské, britské, italské a nakonec americké.

Vojenská přehlídka k výročí vzniku Československa

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Letecká část byla kvůli počasí omezena, gripeny byly pouze slyšet. Vidět byly pouze vrtulníky, jako záchranářský W-3A Sokol.

Policisté představili i svou jízdní jednotku.

Vojenská přehlídka ke 100. výročí vzniku Československa v Praze na Evropské třídě.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Po půlhodině začalo defilé techniky. Na úvod projela jednotka hradní stráže následovaná vozidly Vojenské policie. Následovala lehká obrněná vozidla Iveco a Land Rovery Defender 130 Kajman speciálních sil. Představeny byly i vozy Land Rover protichemické jednotky a obrněná vozidla Dingo.

Vojenská přehlídka k výročí vzniku Československa

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nechyběla ani těžká technika, především tanky T-72 M4 CZ, které jsou přestavěnými sovětskými tanky s lepším pancéřováním a motory Perkins. Následovaly pásové obrněné transportéry BVP 2 v různých verzích včetně sanitní. Dále se objevily i kolové Pandury II a dělové houfnice Dana ráže 152 mm na kolovém podvozku. Doprovázel je dělostřelecký radar Artur.

Vojenská přehlídka v Praze

FOTO: David W Cerny, Reuters

Na vozidlech Tatra 815 řady 7 byly vidět minomety ráže 120 mm. Představila se i její pancéřová verze, která působila v Afghánistánu, i sanitní varianta.

Samohybný minomet vz. 85 PRAM na podvozku BVP na vojenské přehlídce

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Policie předvedla i speciální plošinové vozidlo pro protiteroristickou jednotku. Hasiči zase ukázali řadu stříkaček včetně velkokapacitního pancéřovaného Titanu na podvozku Tatra. Ukázány byly i plošinové vozy a vyprošťovací technika včetně vyprošťovacího tanku. Celní správa zas představila velkokapacitní rentgen.

Vozidla Iveco na vojenské přehlídce uspořádané ke 100. výročí vzniku Československa

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Po defilé vozidel pražské městské policie proletěly nad Dejvicemi vrtulníky. Nejprve letěl zdravotnický vrtulník sokol a slovenské black hawky. Na úplný závěr proletěly bitevní vrtulníky Mi-24, které vypustily dýmovnice v národních barvách. Nad nimi opět zaduněly gripeny.

Přelet vrtulníků

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Na přehlídku bylo pozváno 1500 hostů. Účastní se jí kromě Zemana, členů české vlády či slovenských představitelů i americký ministr obrany James Mattis.

V roce 2008 bylo na přehlídce 1950 vojáků, policistů, strážníků a hasičů. Představilo se na ní 196 kusů techniky. I tak byla přehlídka největší od roku 1985.