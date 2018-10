Miloslav Hradil, Právo

„Překvapilo mě to a potěšilo zároveň. Vnímám to jako velkou poctu, jen nevím, jestli si to zasloužím. Myslím, že by to udělal každý, kdyby se do podobné situace dostal,“ odpověděla na otázku, co jí blesklo hlavou, když se dozvěděla, že jí chce prezident udělit medaili.

K události došlo loni 16. června na lesní cestě u Jívové. „Najednou se proti nám vyřítilo osobní auto, vše se seběhlo velmi rychle,“ řekla Nešporová. Učitelka stihla tři děti odstrčit do bezpečí mimo cestu, dalšího chlapce už ne, ale zakryla jej částí svého těla, když na ně auto po havárii dopadalo. To klučinu zřejmě zachránilo před vážnými následky.

Poté, co řidič dostal smyk, převrátilo se auto na střechu, narazilo do stromu a dopadlo rozpálenou výfukovou částí na Nešporovou a chlapce.

Pod vozem leželi zhruba osm minut, než se je podařilo vyprostit. Učitelka utrpěla popáleniny na rukou a byla transportována na popáleninové centrum do Ostravy, měla poraněnou i pánev. Chlapec vyvázl s lehkým zraněním.

Dostala už několik ocenění



Žena obdržela již loni medaili Olomouckého kraje za záchranu života od hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO). Letos byla oceněna Zlatým záchranářským křížem, cenou Michala Velíška a pamětní medailí, kterou jí předal předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

„Všech ocenění si velmi vážím, ale určitě jsem to nedělala s vědomím, že budu sbírat nějaké ceny,“ zdůraznila Nešporová.