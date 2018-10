Renáta Bohuslavová, Novinky

Čtvrtečním večerem skončila téměř tři neděle dlouhá jednání, z nichž jste vyšel jako primátor. Jak je hodnotíte?

Myslím, že všichni mohou být spokojení. Výsledek jednání je takový, že všichni získali tu odpovědnost, o kterou stáli a která jim umožní předvést se v nejlepším světle.

Za co jste nejvíce rád pro Pirátskou stranu?

Je to ten set odpovědností, které jsme v radě dostali. Věci, se kterými jsme do toho jednání šli a určili jsme je jako priority, aby se dostaly do programového prohlášení. Je to oblast IT, transparentnosti, aby veřejné peníze nekončily v soukromých kapsách, a řešení krize bydlení. Ty jsme získali, a navíc k tomu máme radního pro školství a sport. Troufnu si tvrdit, že zároveň s gescemi, které získali, mohou být spokojení i naši partneři.

Od pražských členů TOP 09 zaznívalo, že jste v rámci jednání byli dost nekompromisní, nevěděli jste, co chcete, ale za každou cenu jste chtěli post primátora. Že jste chtěli hračku, tak jste ji dostali.

Myslím, že Piráti ve volbách prokázali, že jsou schopní udělat velice solidní výsledek. Co se týče jednání, tak jsme prokázali, že jsme schopní vyjednávat i se zkušenými politiky a dosáhnout takového výsledku, který bude v konečném výsledku pro všechny akceptovatelný.

Věříte tomu, že si dokážete s tou „hračkou”, tedy vedením města, pohrát tak, aby byli Pražané spokojení?

Pozici primátora v žádném případě nevnímáme jako hračku. Přistupujeme k tomu s pokorou a jsme si vědomi odpovědnosti, ale věříme, že v této sestavě jsme schopní přivést „na Prahu změny” tak, jak jsme slibovali v kampani. Primátor musí mít mnoho kompetencí. Základem je dosáhnout dobrého výsledku ve volbách, to jsme splnili. Druhá fáze je vyjednat s partnery takové podmínky, se kterými budou v konečném důsledku všichni spokojení. Teď přichází ta třetí fáze, ta nejsložitější, a to je dosahování konsensu. Jednoduché to nebude, ale s ohledem na programovou shodu a na to, že v radě máme skutečné odborníky na všechny oblasti, tak se na to dívám velmi optimisticky.

Jiří Pospíšil mi v rozhovoru začátkem týdne řekl, že doufá, že nebudete takto nekompromisně postupovat i v radě, ale budete si více naslouchat.

Co se týče třeba vyjednávání s EU o evropských fondech, tak si troufnu tvrdit, že budeme vyjednávat také tvrdě, ale co se týče vztahů s našimi partnery, tak ty vnímáme jako jeden tým. Jsme v další fázi a teď nás čekají čtyři roky tvrdé práce, ve které pochopitelně nebude prostor na žádné spory.

Je podle vás výhodou, nebo nevýhodou, že jste na startovní čáře spíše podceňovaní?

Od nás se teď nečeká málo a my jsme slíbili, že přineseme na Prahu změny a skutečně to chceme udělat. Vůbec nemám pocit, že by na nás byla kladena malá očekávání. Liberální volič má velká očekávání a neodpouští a myslím, že je to správně.

Není to trochu Pyrrhovo vítězství? Sice máte primátora, ale nevyhádali jste majetek, který jste chtěli, a většinu silových gescí mají koaliční partneři. Není to tak, že by Piráti byli poraženým vítězem?

Mně to tak nepřijde, podařilo se nám získat odbornosti, o které jsme usilovali. Od prvopočátku nám šlo o to, abychom mohli realizovat opatření v oblasti transparence. Například o to, aby byl veřejný seznam nemovitostí města s informací, zda jsou pronajaté, komu, do kdy a za kolik, a to jsme získali v rámci gesce otevřené radnice. Budeme moct předvést, co dokážeme. Piráti z jednání rozhodně neodcházejí s prázdnou nebo s primátorem a jinak prázdnýma rukama. Jsou splněny podmínky pro to, aby se nikdo necítil utlačován na úkor toho druhého.

Zleva lídr Pirátů Zdeněk Hřib, místopředseda pražského sdružení Pirátů Adam Zábranský, starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09), šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, lídr Prahy sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský a jeho zástupce Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jak moc budou moci budoucí předsedové klubů Jiří Pospíšil a Jan Čižinský do chodu rady zasahovat? Měli by mít podobné pravomoci jako radní?

Ještě budeme ladit koaliční mechanismy, ale pravomoci předsedů klubů budou nemalé. Předpokládám, že spolupráce s lídry bude pokračovat. Praha má problém s čerpáním evropských dotací, tam čekám, že by nám mohl být nápomocen pan předseda Pospíšil (který je zároveň europoslancem – pozn. red.), a stejně tak je důležitá komunikace mezi magistrátem a městskými částmi, kde očekávám pomoc pana starosty (Prahy 7 – pozn. red.) Čižinského. Těším se na následující čtyři roky, které, doufám, budou naplněny plodnou spoluprací.

Co vás osobně do 22. listopadu, kdy by mělo být první zasedání nového zastupitelstva, čeká?

Budu se seznamovat s podrobnými závěry personálního auditu, který se na magistrátu nedávno udělal. Už bylo prezentováno shrnutí, ale bude nutné se do toho ponořit hlouběji, jsou tam navrženy i organizační změny pro efektivnější fungování úřadu. Na to se budu dívat prioritně.

Končící pražská primátorka Adriana Krnáčová

FOTO: Novinky

Máte naplánovanou schůzku s paní primátorkou Krnáčovou? Sama říkala, že má připravené desky s dokumenty s tím, co po ní zůstalo, a že je chce předat budoucímu primátorovi.

Schůzku s paní primátorkou už jsme měli. Ukázala desky a řekla, že to předá budoucímu primátorovi. Nevím, jestli už teď mi bude umožněno nahlédnout, ale o předání agendy s Adrianou Krnáčovou komunikujeme a je velice konstruktivní.

Je něco, v čem si od ní necháte poradit?

Ona má pochopitelně přehled o tom, jak magistrát funguje a jak by mohl fungovat lépe. Určitě se podrobně s předáním agendy seznámím. Samozřejmě jsem se s ní bavil i o tom, zda si je vědomá nějakých mediálních pochybení, a troufnu si tvrdit, že si v tomto ohledu rád nechám říct, co ona viděla jako zásadní.

Myslím, že se toho za čtyři roky stane v dopravě hodně. Zdeněk Hřib

Co říkáte na výtky o tom, že byste mohl dopadnout jako druhá Adriana Krnáčová, i ve vztahu k vašim politickým nezkušenostem, které zmiňují i vaši budoucí koaliční partneři?

Myslím, že se to určitě nestane, protože problém, který měla dosluhující koalice, netkvěl podle mého názoru v nezkušenosti, ale v tom, že koalice neměla reálně sdílenou vizi rozvoje Prahy. Jejich dohoda na společném programu byla spíše vlažnější. To už víme, že u nás nenastane, protože jsme velice podrobně projeli programové oblasti a naše shoda byla velice hladká a máme sdílenou vizi. Druhý předpoklad je ten, že máme v radě skutečně odborníky na každou oblast. To vylučuje, aby se tady situace opakovala.

Jednou z prvních věcí, kterou budete muset řešit, je doprava a padající mosty. Už máte naplánovanou schůzku s budoucím radním pro dopravu z Prahy sobě Adamem Scheinherrem?

Je to jedna z prioritních věcí, ale ještě jsme to nestihli naplánovat. Reálně se ale úřadů ujmeme stejně až nejdříve za měsíc a do té doby se toho moc nestane.

To se v dopravě možná nestane ani za následující čtyři roky.

To myslím, že ne. Jsou tady připravené projekty jako tramvajové tratě, začneme připravovat a opravovat mosty, metro D, parkoviště. Myslím, že se toho za čtyři roky stane v dopravě hodně.