plk, den, Právo

„Koaliční smlouva byla podepsána, ale bez nás,“ řekl Právu Semerák. „Přišli jsme na radnici podepsat koaliční smlouvu, pan primátor psal v půl druhé odpoledne, že to bude. Ve dvě hodiny ale zavolal, že je v hotelu Best s lidovci a Piráty a chce podepsat koaliční smlouvu ve čtyřech s námi, ale bez ODS. Já jsem řekl, že to je divné, že jsme se domluvili s ODS, on že ne, že se domluvil s Piráty a lidovci a dává nám nějaký čas to podepsat a slibuje nám jedno křeslo radního a náměstka navíc,“ popisoval situaci Semerák

Dodal, že následně mu primátor Tomáš Macura (ANO) řekl, že pokud nepřijdou koaliční smlouvu podepsat, tak mají jiné řešení. „Nejel jsem, a proto to podepsali bez nás,“ prohlásil Semerák.

Zda tato nová situace může ovlivnit vyjednávaní o koalicích ve třech největších ostravských obvodech Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz, Semerák nevěděl.

Lídr ODS nic netušil



Překvapen z podepsání koaliční smlouvy v Ostravě byl také lídr ODS Zdeněk Nytra, kterého Právo zastihlo ve vlaku po cestě z Prahy do Ostravy.

„Já to nevím a ani pan primátor nám to nesdělil, že změnil rozhodnutí. Vůbec netuším, proč se to stalo, protože my jsme de facto přistoupili na návrhy, případně i požadavky ze strany hnutí ANO. Pak už jsme se sice dovídali, že jedná i s dalšími stranami, ale ještě v pondělí jsme byli ujištěni, že s námi do koalice dále počítá. Jsem velice překvapen,“ reagoval ve čtvrtek po půl čtvrté odpoledne Nytra.

Volby v Ostravě vyhrálo ANO, které získalo 21 křesel v 55členém zastupitelstvu, před hnutím Ostravak se sedmi mandáty a ODS se šesti mandáty. Stejný počet zastupitelů má KSČM, pět mandátů mají Piráti, čtyři SPD a po třech lidovci a ČSSD. Původně domluvená čtyřkoalice ANO, ODS, Ostravak a lidovci měla mít v zastupitelstvu převahu 38 hlasů, ta současná má „jen“ 29.

Ostravský primátor svolal tiskový brífink na 16.30, kde sdělí médiím další informace o budoucím personálním obsazení vedení města. Vyjádří se také ke vzniklé koalici.