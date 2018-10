pko, Právo

Dosud soudci užívali černé taláry s bílým prvkem u krku.

„Chtěli jsme něco, co by vyjadřovalo tu novodobost, to, že fungujeme v 21. století. Proto jsme oslovili velmi renomovanou oděvní designérku paní profesorku Liběnu Rochovou, která byla tak laskavá, že se této role ujala,” uvedla místopředsedkyně Ústavního soudu Milada Tomková.

„Taláry ctí státní barvy a vyjadřují to nejdůležitější pro soudce, tedy rozhodování podle nejlepšího vědomí a svědomí a také ochranu ústavnosti,“ doplnila Tomková.

Talár doplňuje pro slavnostní příležitosti ještě pokrývka hlavy, kterou navrhla Sofya Samareva.

Předseda ÚS má pro různé oficiální příležitosti nově také slavnostní řetěz podle návrhu Evy Eisler z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v novém taláru

FOTO: Hlaváčová Monika, ČTK