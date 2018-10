Novinky, ČTK

Energetická společnost ČEZ ve středu v 6:00 ráno evidovala přes 20 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. „Bez elektřiny je necelých 7000 odběrných míst. Jedná se především o oblast severovýchodních Čech. V terénu máme pracovníky poruchových služeb, kteří pracují na obnovení dodávky elektřiny,” sdělila mluvčí firmy Soňa Holingerová.

Bez proudu jsou domácnosti na Jablonecku, Semilsku, Trutnovsku, Jičínsku, Děčínsku a Ústecku. Ve středních Čechách nejde proud na Benešovsku, Praze-východu, na Moravě pak na Šumpersku.

Společnost E.ON eviduje podle mluvčí Martiny Slavíkové sedm poruch na vedení vysokého napětí. „Bez elektřiny je na našem distribučním území, tedy v jižních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě, několik stovek lidí. Aktuálně přetrvávají největší potíže na Třebíčsku, Otrokovicku a Českokrumlovsku,” uvedla Slavíková.

Ve Středočeském kraji mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku nejezdí vlaky kvůli pádu stromu na trať. Zavedena je náhradní autobusová doprava, zastávky Zalešany, Plaňany zastávka a Chroustov ale náhradní autobusy neobslouží, uvedla na webu Pražská integrovaná doprava.

V Libereckém kraji nejezdí vlaky mezi Novým Borem a Českou Lípou. Ranní spoj zastavil před stromem spadlým na trať na vjezdu do České Lípy. Hasiči pracují na obnovení provozu na trati, předpokládané zprovoznění se čeká před 07:30. V Libereckém kraji byly po ránu problémy také na trati mezi Křižany a Karlovem pod Ještědem, vlaky nabíraly zpoždění.

V Královéhradeckém kraji je zastaven provoz na trati mezi Jaroměří a Dvorem Králové, ranní spoj zastavil před stromem spadlým na trať. V Jihomoravském kraji jezdí místo vlaků autobusy mezi Moravským Krumlovem a Bohuticemi. V Moravskoslezském kraji je provoz zastaven mezi Branticemi a Miloticemi nad Opavou a mezi Valšovem a Rýmařovem.

S následky nočního větru se potýkala také Vysočina. Do 6:00 se tam ale podařilo zprovoznit tratě Horní Cerekev - Počátky, Dobronín - Jihlava a Slavonice - Dačice.

V Moravskoslezském kraji zasahovali hasiči u pádu stromu na trať mezi Krnovem a Novými Heřminovy. Podle mluvčího hasičů Petra Kůdely do stromu narazil vlak, ale nikomu se nic nestalo. Hasiči v kraji podle mluvčího vyjeli do středečního rána kvůli větru celkem 14krát. Nejčastěji se jednalo o popadané stromy či uvolněné střešní krytiny.

V Praze nejezdí přívozy na trasách Holešovice - Karlín a Troja - Císařský ostrov. Plavba není v tomto počasí bezpečná.

Podle varování meteorologů bude rychlost větru v nárazech někde překračovat 110 kilometrů v hodině, což v Beaufortově stupnici odpovídá mohutné vichřici. Jinak může v nárazech dosahovat 70 kilometrů v hodině, na Českomoravské vrchovině, v Pardubickém kraji a západu Jihomoravského kraje kolem 90 km/h a na horách na severu až 110 km/h. Vítr by měl zeslábnout odpoledne.

Meteorologové doporučují zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Lidé by měli být opatrní také při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.