Zeman zaskočí ve Sněmovně za Babiše při projednávání rozpočtu

Pod palbou opoziční kritiky je rozpočet na příští rok se schodkem 40 miliard. Podle některých poslanců by ho měla vláda přepracovat. Parametry rozpočtu bude Sněmovna schvalovat ve středu ráno. Premiér Andrej Babiš (ANO) při tom ale nebude, protože jede na pracovní cestu do Londýna. „Zákon roku“ přijde do dolní komory hájit prezident Miloš Zeman.