ren, Novinky, ČTK

„Nebudu uvádět jmenný seznam těch, kteří nebyli pozváni. Chci zdůraznit, že jich je opravdu minimální počet, možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o určité vyjádření laskavosti. Nechceme těmto lidem způsobovat zbytečné dilema při vědomí, že už takřka šest let úkorně prožívají fakt, že občané České republiky dvakrát ve svobodných a demokratických volbách zvolili prezidentem Miloše Zemana," zdůraznil Ovčáček.

Konkrétní jména Ovčáček říct nechtěl. Jde ale například o předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska a lídra Starostů Petra Gazdíka nebo poslance za TOP 09 Dominika Feriho. Týdeník Respekt dále hovoří o hejtmanovi Pardubického kraje a místopředsedovi ČSSD Martinu Netolickém a nově zvoleném senátorovi Mikuláši Bekovi.

Gazdík: Je to pro mne vlastně čest



Miroslav Kalousek Novinkám uvedl, že ho nepozvání na Hrad nemrzí, a zároveň potvrdil, že pozvánku nedostal ani Dominik Feri, ostatních pět poslanců T09 09 pozvánku obdrželo.

Petr Gazdík nepozvání dokonce označil za čest. „Beru to jako vyhodnocení rozdílných politických názorů. Vzhledem k tomu, jakou politiku rozdělení společnosti Hrad provádí, je to pro mne vlastně čest,” řekl Novinkám Gazdík, ale dodal, že právě takové výročí by si od prezidenta republiky zasloužilo nadhled a noblesu.

Na oslavy 28. října nedostali pozvánku někteří poslanci, hejtmani či rektoři, kteří mají vůči Zemanovi kritický postoj nebo při letošních volbách hlavy státu podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše. Podobná situace nastala už při březnové inauguraci prezidenta i na předchozích oslavách vzniku republiky.

Do Vladislavského sálu na slavnostní udílení státních vyznamenání a Zemanův projev pozval Hrad stovky hostů, na následnou recepci do Španělského sálu má přijít až 3000 lidí, řekl v úterý Ovčáček novinářům.

Zeman se setká s Macronem i Kiskou



Víkendové oslavy založení samostatné republiky zahájí Zeman v pátek večer. Setká se s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Následující den se pak zúčastní přísahy vojáků Hradní stráže nebo slavnostního otevření zrekonstruované budovy Národního muzea.

Ve státní svátek 28. října se prezident zúčastní tradičního pietního aktu na Vítkově, jmenuje nové generály a zhlédne vojenskou přehlídku na Evropské třídě. Večer předá ve Vladislavském sále vyznamenání a přednese projev.

Mezi hosty nebude chybět ani slovenský prezident Andrej Kiska. Oba prezidenti států někdejší federace se znovu potkají po víkendu ve slovenském Martině, kde se v úterý uskuteční oslavy 100 let od přijetí Martinské deklarace. Slováci v ní vyhlásili pro slovenský národ právo na sebeurčení a nezávislost a přihlásili se ke vzniku samostatného československého státu.