Byl to útok z vlastních řad, komentoval ministr smrt vojáka v Afghánistánu

Pondělní útok na české vojáky v Afghánistánu byl veden z vlastních řad. Na úterní tiskové konferenci to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Během útoku zemřel 42letý rotný Tomáš Procházka. Podle náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Aleše Opaty útok necílil primárně na české vojáky, ale na koaliční síly jako takové. Tělo padlého vojáka by do Česka mělo být dopraveno ve středu večer.