Novinky

Pondělní ráno bylo z celého týdne nejchladnější, na Rolavě naměřili -10 stupňů, na Jizerce -9 a Šindelová hlásí -7,5 stupně. V Pardubicích byly -2 stupně, zatímco v Ostravě panovala nízká oblačnost, díky které teploty neklesly pod šest stupňů nad nulou.

„Pondělní ráno je sice studené, ale jediné bez deště. Přes týden vytáhneme deštníky. Začne se ale zlepšovat smogová situace,“ uvedla Honsová.

V pondělí přes den bude zpočátku ještě jasno nebo polojasno, ale kolem 15. hodiny začne počasí v Česku od severozápadu ovlivňovat okluzní fronta. Bude oblačno až zataženo s deštěm. Na východ území se srážky dostanou až kolem půlnoci. Odpolední maxima vystoupí na 11 až 15 stupňů.

V úterý bude oblačno až zataženo, po ránu místy s mlhami. Díky tomu bude ráno „teplejší“ s hodnotami mezi 5 až 1 stupněm. Maxima vystoupí na 8 až 12 stupňů. Postupně bude od severu přicházet další fronta, která přinese zataženo s deštěm. „Srážky budou poměrně intenzivní, spadne až 15 milimetrů, a to hlavně na severu. Na vrcholcích Krkonoš, Jeseníků a Beskyd by to měly být i srážky sněhové,“ podotkla Honsová, která upozornila také na sílící vítr. „Mírný vítr bude postupně zesilovat na čerstvý. I v nížinách bude dosahovat v nárazech 70 km/h, cítit se tak budeme na 3 stupně,“ dodala.

Nejsilnější vítr se očekává v noci na středu. V nížinách bude dosahovat rychlostí až 85 km/h. Bude foukat zejména na Vysočině. V horských oblastech pravděpodobně udeří vichřice s rychlostmi v nárazech přes 110 km/h. Během středečního odpoledne by měl vítr slábnout. Ráno teploty klesnou na 7 až 3 stupně, přes den bude zataženo až oblačno s deštěm a s teplotami mezi 8 až 12 stupni, pocitová teplota ale bude kvůli větru výrazně nižší.

Ve čtvrtek bude oblačno s dešťovými přeháňkami, které budou četnější v horských oblastech. Ranní minima se budou pohybovat mezi 7 až 3, při utišení větru kolem nuly. Odpolední maxima vystoupí na 10 až 14. Foukat bude opět převážně čerstvý severozápadní vítr.

Vlhké severozápadní proudění nás bude provázet až do konce týdne. V pátek ráno se ochladí na 6 až 2 stupně, maxima vystoupí nejvýš na 10 až 14. Bude převážně oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou na horách od 1100 metrů sněhové.

Sobotní ráno přinese ochlazení na 4 až 0, přes teploty vyšplhají na 9 až 13, v neděli pak přijde další pokles teplot na 2 až -2 po ránu a 5 až 9 přes den.