Šéf BIS bude generálem, o vyznamenání pro finančníka Krúpu chce premiér se Zemanem jednat

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka by měl být příští týden u příležitosti státního svátku 28. října povýšen do generálské hodnosti. Podle premiéra Andreje Babiše to slíbil prezident Miloš Zeman. Ten přitom v květnu návrhu vlády nevyhověl. Babiš to uvedl v neděli v Otázkách Václava Moravce České televize.