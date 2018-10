Aleš Fuksa, Jiří Růžička, Právo

Medvěd zatím nenapadl člověka, ale mohl by být nebezpečný. Zástupci obcí na Vsetínsku a ochránci přírody proto dovezli ze Slovenska klec, kterou nainstalovali ve čtvrtek do terénu. Starostové spolu s ochránci přírody při jednání v Oznici na Vsetínsku vybrali místo, kam klec umístí. Veřejnosti však její polohu nesdělí. „Snažíme se, aby tato informace zůstala jen u pár lidí, není žádoucí, aby lidé klec vyhledávali, aby se akce pokud možno zdařila co nejdřív a co nejlíp,“ řekl ve čtvrtek v Oznici novinářům Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha.

Ideální místo je takové, kam medvěd pravidelně chodívá. „Máme představu, kde všude se medvěd vyskytuje v tomto území, kde kříží cesty, takové místo, kde je nejčastější jeho pohyb a kde je možné ho nějakými pachovými stopami přilákat přímo do odchytové bedny,“ uvedl Bojda.

Snímky medvěda u Doubrav na Zlínsku.

FOTO: Pavel Košíček

„V pasti bude návnada, pravděpodobně jablka v pytlíku, který bude silně politý medem. Medvěd nalákaný na pachovou stopu přijde, potáhne za zavěšený pytlík a mechanismus spustí vrata, která se za ním zaklapnou,“ vysvětlil ve stručnosti princip odchytu medvěda Milan Orálek z ČSOP Valašské Meziříčí.

Mladý medvěd procházel kolem obydlí ve Vranči u Nového Hrozenkova.

FOTO: Foto Miroslav Valigura

Železná odchytová klec donedávna sloužila při odchytu medvědů v Malé Fatře. „Bylo do ní chyceno osm medvědů. A i větších, než je ten procházející se Valašskem,“ dodal Orálek s tím, že podle ochranářů může mít valašský medvěd kolem 130 kilogramů. Naposledy byl spatřen ve středu v okolí Rusavy a Rajnochovic.