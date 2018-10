V případě, že Jiří Pospíšil (TOP 09) nebude pražským primátorem, nemusel by sedět ani v radě města. Novinkám to potvrdily dva zdroje, sám Pospíšil nechtěl informaci komentovat. Pospíšil je lídrem Spojených sil pro Prahu, které vyjednávají... Celý článek Pokud Pospíšil nebude primátorem, nemusel by sedět ve vedení Prahy»