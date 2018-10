Novinky, ČTK

Petani poklekla během mše před oltář. Na těle měla napsáno "Proč jste jim nasadil korunu z trnů?" a "Láska k pravdě". Za katedrály ji vyvedla ochranka.

Před protestem avizovala, že nepůjde o nich agresivního, během činu také mlčela a nic nevykřikovala.

"Čekám reakci, proto taky protestuji. Můj protest má být tichý, i když bude pro představitele katolické církve v něčem kontroverzní. Ale nemá to být nic agresivního nebo něco, co by mělo narušit tu mši. Já tím chci vyjádřit svůj hluboký nesouhlas s tím, jak se představení české katolické církve staví k Istanbulské úmluvě," uvedla Petani.

Aktivistka Aneta Petani narušila mši celebrovanou kardinálem Dominikem Dukou v katedrále sv. Víta.

Mše byla pečlivě hlídaná, protože na ní bylo několik zahraničních hostů, mimo jiné polská velvyslankyně v Česku, účastnil se i dnes jmenovaný ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Piťha se ve svém dřívějším kázání proti přijetí Istanbulské úmluvy důrazně postavil. Podle něj by v Česku vedla k přijetí "dokonale zvrácených zákonů" proti tradiční rodině. Věřícím mimo jiné řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do "pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru", homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno. [celá zpráva]

Nic takového ale v textu dokumentu není.

Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva) Mezinárodní úmluva zaměřená na boj proti všem druhům násilí vůči ženám. Zaměřuje se na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů násilí, které je genderově podmíněné. Mrzačení ženského genitálu, vynucený sňatek, stalking, vynucený potrat či vynucená sterilizace jsou podle úmluvy trestné činy. Signatářské státy mají tyto trestné činy zavést do svých trestních řádů. ČR Istanbulskou úmluvu dosud neratifikovala. Kritici z řad českých katolických biskupů tvrdí, že úmluva rozmělňuje přirozené identity pohlaví. Celý text Istanbulské úmluvy ve formátu pdf najdete ZDE.

Piťhu podpořil Duka jako předseda České biskupské konference (ČBK). "Zároveň konstatuji, že se nic nemění na oficiálním stanovisku ČBK ve věci Istanbulské úmluvy," uvedl kardinál. Podle biskupů staví úmluva muže a ženy proti sobě. Podle zástupců sedmi křesťanských církví není v Česku dokument potřeba.