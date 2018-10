Novinky, ČTK

Nové zastupitelstvo Olomouce se poprvé sejde 5. listopadu a programové prohlášení koalice zveřejní do konce ledna příštího roku. Koalice chce mít podle Žbánka dost času na přípravu programového prohlášení, jelikož koaliční smlouva je už nyní z pohledu výčtu priorit obsáhlá a podrobná.

Programové prohlášení bude podle Žbánka obsahovat klíčová témata všech členů koalice. „Nelze to dělat bez zpětné vazby, bez spolupráce s magistrátem a jeho odbory. Necháváme si tam čas na to, abychom to vyprecizovali tak, že to, co slíbíme v programovém prohlášení, budeme průběžně plnit a zároveň za čtyři roky před voliče předstoupíme s nějakým výsledkem své práce,” uvedl Žbánek.

Koalice v Olomouci

Podle něj je třeba modernizovat město a zlepšit systém jeho řízení. Za největší problém Olomouce Žbánek považuje podfinancovanou infrastrukturu při současném zadlužení města. „Bude nutné najít optimální a vyváženou představu o tom, do kterých projektů se jako město pustíme tak, abychom měli na jejich financování ať už z vlastních, nebo cizích zdrojů,” řekl.

Rozdělení křesel

Podle koaliční smlouvy bude mít vítězné ANO v jedenáctičlenné radě Olomouce pět míst, ODS tři, KDU-ČSL dvě a hnutí spOLečně jedno. Primátorem bude Žbánek z ANO a jeho náměstky se stanou Martin Major (ODS) Matouš Pelikán (KDU-ČSL), Pavel Hekela (spOLečně), Karel Konečný (ANO), Markéta Záleská (ODS) a Eva Kolářová (ANO). Neuvolněnými radními budou Miloslav Tichý (ANO), Milan Feranec (ANO), Jan Holpuch (ODS) a Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL).

Výsledek komunálních voleb v Olomouci

Komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, má 14 mandátů v zastupitelstvu o 45 členech. Druhé skončilo ProOlomouc s šesti mandáty. Třetí koalice Piráti a starostové bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KDU-ČSL. Šesté je hnutí spOLečně se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD a SPOZ rovněž se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila KSČM se dvěma mandáty. Devátá ČSSD získala dva mandáty.

V roce 2014 komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, tehdy v zastupitelstvu obsadilo 12 míst. Druhá ČSSD získala deset mandátů a třetí ODS pět. KDU-ČSL měla pět mandátů. Po čtyřech mandátech obsadily KSČM a TOP 09. Sdružení Občané pro Olomouc získalo tři mandáty a ProOlomouc dva.