kab, Právo

„Je evidentní, že tyto volby vyhrála opozice, sluší se pogratulovat. Musíme se s novou realitou popasovat. Ona nebude odlišná, vládní koalice neměla většinu Senátu ani dnes. Očekávám, že více vládních zákonů bude v Senátu narážet,“ řekl Hamáček v České televizi.

„Očekávám problémy i s některými našimi prioritami, ať je to karenční doba nebo zálohované výživné,“ dodal.

Domnívá se, že vládní koalice bude muset ve Sněmovně své návrhy více projednávat s pravicovou opozicí. „Ale k tomu je potřeba ochota obou stran,“ podotkl.

Zrušení karenční doby



Předseda lidovců Pavel Bělobrádek se domnívá, že senátoři KDU-ČSL budou hlasovat pro zákony podle jejich obsahu, nikoliv podle toho, kdo je předkládá.

„V senátním i poslaneckém klubu KDU-ČSL jsou zastánci toho, aby se karenční doba zrušila,“ uvedl.

„My nebudeme opozice s nulovou tolerancí. Je důležité chovat se racionálně a to, co je v souladu s naším programem, podpořit. Není to tak, že všecko, co je vládní návrh, musí být úplně špatně,“ dodal.

Hledá se šéf Senátu

Diskuze se v Senátu nyní povede o tom, kdo se stane jeho novým předsedou. Post obvykle obsazuje zástupce nejsilnějšího klubu v Senátu. Nárokovat by si jej mohla ODS nebo STAN, záleží však také na tom, do jakého klubu vstoupí nezávislí kandidáti Jiří Drahoš, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer.

„Předsedou by měl být člověk, který bude konsenzuální ve svém klubu i ostatních. A měl by to být člověk, který bude mít autoritu,“ podotkl Bělobrádek.

Jako variantu vnímá i návrh, aby ve funkci pokračoval dosavadní předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

Podle Hamáčka by se mohl stát alespoň místopředsedou Senátu. Ve hře by podle předsedy ČSSD Hamáčka mohl být také předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha, který jako jediný kandidát soc. dem. obhájil svůj mandát.

„Oba pánové mají v našem klubu velmi dobrý zvuk. Obě jména jsou dobrá. Bylo by dobré, kdyby jeden z nich ve vedení Senátu byl,“ poznamenal Bělobrádek s tím, že lidovci možná budou chtít na postu místopředsedy ponechat Miluši Horskou.