Čím si vysvětlujete, že jste jediný kandidát do Senátu z ČSSD, kterému se podařilo svůj mandát obhájit?

To by měli asi hodnotit jiní, to se špatně tomu, kdo vyhrál, hodnotí. Mám výhodu, že jsem v Bohumíně 24 let starostou a každý měsíc se scházíme se všemi ostatními starosty a řešíme problémy, které nás tu tíží. Takže mě tu asi znají a podle toho volí.

Pomůže vám vítězství k růstu vlivu uvnitř ČSSD?

Já nepotřebuji silnější postavení v soc. dem., netoužím po tom. Jde mi o to, aby dobře fungoval náš klub, jehož jsem předsedou. Budeme mít jen 13 členů. Ale zažili jsme už horší roky. Určitě se budeme v Senátu snažit pracovat dobře tak jako v minulém období.

Milan Štěch zřejmě už kvůli oslabení ČSSD nebude předsedou Senátu. Křeslo by si mohla nárokovat ODS, která bude mít 16 senátorů a mohla by být nejsilnějším klubem. Máte tip, kdo ze senátorů ODS by mohl být do čela komory nominován?

To je otázka. Já se domnívám, že to nebudou mít jednoduché. Platí pravidlo, že nejsilnější klub nominuje předsedu, ale neznamená to, že ten člověk bude stoprocentně zvolen. Záleží na širším konsenzu. V tajných volbách musí dostat většinu. Před čtyřmi lety měl pan Štěch také potíže v prvním kole.

Spekuluje se, že by předsedou Senátu mohl být Jaroslav Kubera. Pro něj by ČSSD mohla zvednout ruku?

Já myslím, že je to předčasné. Se všemi předsedy klubů jsme tento týden komunikovali v tom duchu, že počkáme na výsledek voleb a v úterý, kdy už bude jasné, do jakých klubů půjdou nezávislí kandidáti, se sejdeme a budeme o tom hovořit.