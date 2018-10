jim, Novinky

„Přicházím s pocitem vítězství, ale dívám se na to střízlivě a s vděčností,“ řekl novinářům Fiala po příchodu do sídla strany v pražské Truhlářské ulici.

„Je to určitě dobrá zpráva pro občany, protože v Senátu budou kvalitní osobnosti a je to samozřejmě dobrá zpráva pro ČR, protože polokomunistická vláda nebude mít většinu v Senátu,“ zdůraznil.

První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija už avizovala, že levicová vláda „to nebude mít se Senátem jednoduché“.

Senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera (ODS)

FOTO: Petr Horník, Právo

Fiala mimo jiné vyzdvihl, že strana uspěla po dlouhé době. „Je to výborná zpráva pro ODS. Je to po devíti letech první vítězství,“ dodal s díky vůči voličům.

Podle něj je vítězství „nesmírně důležité“, protože voliči dali najevo, že ODS je nejsilnější alternativou populistů a extrémistů a skutečnou alternativou k hnutí ANO.

Zatím nechtěl přiblížit, koho ze senátorů ODS nominuje na předsedu horní komory. Ani známý harcovník Jaroslav Kubera (ODS) nemá nominaci jistou.

„Jaroslav Kubera je určitě zkušený a vynikající politik, ale budeme se bavit uvnitř senátorského klubu. Teď nám dejte dostatek času, abychom si mohli užít toho příjemného vítězství a poradit se, jak s tím naložit,“ uzavřel.

Klub mohou posílit nezávislí

Opatrnou podporu má Kubera u šéfa senátorského klubu ODS Miloše Vystrčila. „Pokud říkám jedno jméno, to první je Jaroslav Kubera. Ale nerad bych mluvil za něj. Možná by mě ani nemuseli zvolit za předsedu senátorského klubu. A to je pozice, kterou bych docela rád zastával,“ uvedl Vystrčil.

„Udělal obrovský kus práce pro ODS, v senátní kampani nemyslel jen na sebe. Použili jsme jeho tvář v celostátním inzerátu. Je to jedno z jmen, o kterém budeme muset velmi vážně uvažovat,“ řekl.

Přestože už bylo jisté, že klub bude mít nejméně 16 členů, podle Vystrčila by mohl být ještě silnější, pokud se k němu přidají někteří nezávislí kandidáti. S kterými o tom budou jednat, odmítl sdělit.