Předseda lidovců Pavel Bělobrádek už nebude na březnovém sjezdu KDU-ČSL obhajovat post předsedy strany.

„Ještě než bylo započato sčítání hlasů, tak jsem oznámil, že už v březnu nebudu o obnovení svého mandátu usilovat. Nebudu kandidovat na předsedu bez ohledu na to, jak dopadnou senátní volby,“ řekl Bělobrádek v centrále strany v paláci Charitas v Praze, kde širší vedení lidové strany očekává výsledky voleb.

Osm let v čele strany prý stačilo. „Vím, že po osmi letech nepřináším tolik energie a nových přístupů, jak bych měl. Straně prospěje, když bude nový předseda,“ konstatoval.

Bělobrádek, který je poslancem, kandidoval do Senátu na Náchodsku. První kolo těsně vyhrál nad bývalým policejním prezidentem Martinem Červíčkem (ODS), druhé kolo ale prohrál. Senátorem se stal Červíček.

„Druhé kolo je zrádné a soupeři jsou velmi silní,“ podotkl Bělobrádek. Konečný výsledek podle něj jistě ovlivní, že ODS podpořilo hnutí ANO.

Vést lidovce by mohl Jurečka



Možným nástupcem by mohl být dlouholetý první místopředseda Marian Jurečka. „Nevylučuji to. Vážně to zvažuji a do konce října dám vědět,“ řekl novinářům. Podle něj nyní hlavně řeší, jak dopadnou výsledky voleb, které netrpělivě očekávají.

„Očekávání je mírně jiskřivě napjaté, protože si uvědomujeme, že všichni naši kandidáti mají ve všech čtyřech obvodech těžké kandidáty,“ podotkl Jurečka.

Lidovci měli v senátu 16 senátorů. Tři z nich obhajovali. Jiří Čunek na Vsetínsku obhájil již v prvním kole. Pokud by uspěli nyní ve všech obvodech, měli by 18 křesel a šanci, že budou nejsilnějším senátním klubem, který má podle tradice nárok na to nominovat svého senátora na předsedu horní komory.