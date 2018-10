kab, Právo

„Ostrava, a nejen ta, dojela jako celek na téma OKD, které uchopili jako klacek jiní a budou s ním ČSSD mlátit po hlavě ještě nějaký čas,“ napsal na Facebook bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Připojil se tak do diskuse ostravských členů ČSSD, kteří kritizují místní poměry ve straně.

„Kaviároví papaláši“

„První to rozbijeme, pak zalezeme, a když to klekne, tak kritizujeme, že to dělají blbě. Jak skupina z Bohnic na vycházce,“ komentoval situaci bývalý ředitel opavského dopravního podniku a člen ČSSD Radek Filipczyk.

Liberecký krajský zastupitel Tomáš Hudec, který byl dvojkou kandidátky v Turnově, kde se ČSSD do zastupitelstva nedostala, viní z propadáku vedení strany.

„Pokud má předseda Hamáček a ostatní místopředsedové koule, tak odstoupí z funkce a z vlády, protože pro záchranu ČSSD je to jediná možnost!“ napsal na Facebooku.

Zdůraznil, že procenta ve volbách ČSSD sebralo i lavírování kolem obsazení ministerstva zahraničí.

Jakub Malý z odnože Idealisté, který neúspěšně kandidoval do zastupitelstva jako dvojka v Jeseníku, míní, že poškozená je značka ČSSD.

Nevěří značce

„Oni (voliči) hlavně nevěří zkratce ČSSD, která je za 20 let spojena s korupcí a hájí nás kaviároví papaláši, kteří řeknou demokracie, jen když si chtějí rozebrat křesla,“ napsal.

Podobně na situaci nahlíží i bývalý místostarosta Brna – Židenic Karel Bernášek, který už v zastupitelstvu neusedne, neboť ČSSD získala jen lehce přes pět procent a on zůstal pod čarou.

„Základem jsou voliči, kteří volí tzv. stranické triko, pro hluboké přesvědčení, že strana dělá věci někdy více a někdy méně správně. Jde to z vršku dolů. Vláda a parlament, kraj, město, městské části, obce,“ uvedl.

Bývalá poslankyně Lenka Mazuchová, jejíž ČSSD v Unhošti získala 10,5 procenta, se domnívá, že vinu na špatném výsledku nese vedení.

„Lidé chtějí někoho, s kým se mohou ztotožnit, říct si ,je to jenom člověk‘, zanadávat si na něj v hospodě, ale zároveň ho mít tak nějak ,pod kůží‘. Ve vedení soc. demokracie však takové lidi nyní nevidím,“ napsala.

V komunálních volbách sociální demokracie ztratila proti roku 2014 skoro polovinu zastupitelů, obhájila pouze 1882 mandátů.