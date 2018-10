Naďa Adamičková, Marie Königová, Novinky

Chtělo by se začít náš rozhovor parafrází vašeho sloganu: ANO, bude hůř. Vnímáte to tak?

Nevím, proč bych to tak měl vnímat. Česká republika zažívá časy, které ještě nikdy neměla. Jsme šestá nejbezpečnější země, máme nejmenší nezaměstnanost, ekonomický růst, navyšujeme platy, důchody, investujeme...

To jsou vaše oblíbené argumenty, ale my se teď ptáme na hnutí ANO...

Česká republika má konečně premiéra, který bojuje za její zájmy v Bruselu, který ve spolupráci V4 zrušil kvóty, prosazuje české zájmy, jezdí po krajích kvůli zmapování dlouholetého plánu investic.

Můžete chvíli přestat s tou sebechválou a odpovědět na otázku?

Největší polistopadovou chybou bylo, že jsme nezavedli většinový volební systém. Ale přesto naše hnutí změnilo politické poměry, narušuje téměř třicet let budovaný klientelistický systém, což vadí tradičním stranám.

Většinový volební systém přece nemá nic společného s komunálními volbami, kde jste zase tak skvěle nedopadli. V menších obcích jste vůbec nekandidovali a celkově jste si polepšili od posledních voleb do zastupitelstev měst a obcí před čtyřmi roky o necelých osm desítek mandátů.

Pokud by fungoval většinový systém nebo v komunálu spíš přímá volba starostů, pak by v Brně, kde jsme vyhráli, byl znovu primátor Vokřál. A ve většině krajských měst bychom měli primátory taky. Lidé jsou naštvaní, říkají, proč jsme byli volit, když vás obešli.

Vokřál byl v Brně oblíbený primátor, vytvořil širokou koalici, vymetl kmotry. Pokud tedy nemáme většinový systém, měli bychom přemýšlet o přímé volbě starostů. Dost mě pobavil v těchto dnech předseda poslaneckého klubu ODS pan Stanjura, který v souvislosti s Brnem hovořil o programu. Vždyť je to přece o jejich kšeftech a trafikách. Ať už jde například o Brno nebo Plzeň.

Lidé jsou podle vás naštvaní. Nebyl tedy důsledek jejich naštvanosti s prací ANO i výsledek voleb v hlavním městě, kde vás voliči odsunuli až na pátou kolej?

Musíme analyzovat, co se stalo v Praze. Je tam určitě dopad působení našeho hnutí na magistrátu a v jednotlivých pražských částech.

Opakovaně jsem naše lidi kritizoval, že sedí v městských firmách za velké peníze. Na druhou stranu zdědili spoustu průšvihů, jako třeba Opencard, a další nevýhodné smlouvy. Přiznávám ale, že Praha nám nepomohla ani v parlamentních volbách. Na rozdíl třeba od třeba Ostravy nebo Brna. A otázka teď zní: byla chyba měnit lídra?

Byla, nebo nebyla?

Já to teď nevím. Musíme si položit otázku, jestli výsledek v Praze není důsledkem toho, že když s námi ODS nešla do vlády a ostatní nás odmítli, byli jsme rádi za jednorázovou podporu KSČM, jestli nám pravicová Praha nespočítala to, že jsme šli do vlády se socialisty.

Svou vlastní chybu nevnímáte? Třeba při televizní debatě lídrů všech parlamentních stran, kde vám zjevně ujížděly nervy, stále jste někomu skákal do řeči.

Vůbec mi neujely nervy. Já jsem si to užíval a hlavně jsem mluvil k věci, měl jsem čísla a argumenty

Jinými slovy: já, Babiš, jsem bez viny?

To netvrdím. Dělám chyby a nemám problém je přiznat. Proto říkám, že si to všechno musíme zanalyzovat, protože i v našem hnutí jsou různé názory.

V uplynulých dnech jste část viny shodil na pražskou organizaci ANO. Ovšem při rezignaci Martina Stropnického na mandát i partajní funkce jste říkal, že bude hnutí chybět. Znamená to, že na špatné práci pražské organizace nemá svůj podíl?

Pan Stropnický je člověk, který je v Praze známý, má image, ale Praha je manažersky složitá. On je skvělý rétor, oceňuji, že se v minulosti s hnutím spojil. Je pravda, že byl zvolen jako krajský předseda, aby situaci v rozhádaném hnutí v Praze uklidnil. V hlavním městě máme už pátého předsedu a lidé, kteří nás reprezentovali, nenaplnili naše očekávání.

Bojovaly mezi sebou dvě skupiny. Skupina Kleslové a Krnáčové, takže v Praze problém vždycky byl. Je to i moje chyba, že jsem se Praze nevěnoval a spoléhal na kolegy, že to vyřeší.

Když jste zmínil Kleslovou, vaši bývalou blízkou spolupracovnici, tak se stala asistentkou vašeho poslance Nachera. Těší vás to?

Prosím vás, proč by mě to mělo těšit? Je na rozhodnutí každého poslance nebo senátora, koho si vybere za asistenty, s kým chce spolupracovat. Do toho nikomu nemohu mluvit a nikdo mě o výběru svých asistentů neinformuje. V tomto případě to pro mě ale je překvapení a nemyslím si, že by to byl nejšťastnější nápad.

(Poslanec Patrik Nacher v pátek uvedl, že spolupráci s Radmilou Kleslovou ukončil - pozn. red. [celá zpráva])

Pražská organizace se staví na zadní a odmítá vaše doporučení, aby odešla do opozice. Budete na tom trvat?

Možná se staví na zadní, ale já tvrdím, že je pro nás nejlepší jít do opozice. Netuším, jaká je hlavní motivace rvát se o vytvoření koalice, ale propad v jednotlivých pražských částech je výsledek jejich práce.

Myslím, že Praha jednoznačně ukázala, že skvělý výsledek má pan Čižinský (lídr sdružení Praha sobě), dobrý starosta a slušný člověk. Pokud budou držet s Piráty zásady, které jsem vždy podporoval, tedy nekumulace funkcí, transparentnost, budu jim klidně fandit.

V úterý jste nám říkal v reakci na vyšachování ANO z vedení Brna, že jde o „megapodraz a svinstvo“. Stejně se ale zachovalo ANO ve Vyškově, kde odsunulo vítěznou soc. dem. do pozadí. To není podraz?

Nemám o tom bližší informace, ale principiálně se mi to nelíbí. Může se stát, že někde k tomu je vážný důvod, jako třeba v Kladně, ale měli bychom jednat korektně.

Co má společného s korektností chování vaší buňky v Liberci, která v odvetě za Brno chce z koalice pro změnu vyšachovat tamní ODS?

Nemluvím sice jednotlivým organizacím do vytváření koalic, ale v Liberci nejde o odvetu za Brno. To je mediální zkratka. Jak jsem se dočetl, oni tam nechtěli návrat starých pořádků, které ODS v Liberci reprezentovala, a hned na úvodních jednáních měli pocit, že to hrozí. Proto takovou koalici odmítli.

Ve Sněmovně se často pouštíte do Pirátů, mluvíte o nich jako o klucích, kteří nic nepředvedli, a teď s nimi vaše hnutí uzavírá v některých místech koalice. Tam ti kluci nevadí?

Principiálně nemám problém s Piráty. Ale v parlamentu používají antibabišovskou rétoriku. Stále o něčem mluví, něco navrhují, ale když je pozveme k řešení IT systémů, tak se zjistí, že žádné experty nemají a dají si inzerát a někoho hledají.

Váš koaliční partner soc. dem. a podporovatel KSČM dopadli katastrofálně, jak v komunálních, tak senátních volbách. Nemáte obavu, že pokud bude takový trend pokračovat a ANO, v čele s vámi, zaboduje v příštích sněmovních volbách, že se vám ztenčí koaliční potenciál?

Komunisté nás podpořili jednorázově při hlasování o důvěře, ale nejsou náš koaliční partner. Věděli, že Česká republika potřebuje urychleně stabilní vládu. Samozřejmě pokud lidé uznají, že děláme dobře svou práci a budou chtít, abychom pokračovali, tak hlavně musí přijít k volbám a dát nám tolik hlasů, aby nás nemohli obejít. Do dalších voleb je ještě dost času.

Co je ale už teď jasné, je obsazení Senátu, kde spolu se soc. dem. většinu nezískáte, takže se vám bude hůř vládnout, protože Senát vám může častěji vracet návrhy zákonů. A za předpokladu, že soc. dem. se ještě víc rozhádá, budete mnohem víc odkázáni na komunisty. To není problém?

Pořád opakuji dokola, že politika je o lidech. Vemte si takového pana Půtu, Čunka nebo i Kuberu. Pokud by tito lidé byli ve vedení lidovců nebo Starostů, určitě bychom byli schopni se na lecčems dohodnout. Všechno je otázka schopnosti se domluvit a lidské chemie. A zákony by se měly posuzovat podle obsahu, ne podle toho, kdo je předkládá.

Myslíte vyjednávání pomocí přidělování funkcí v různých firmách, jak je obsaženo v tolerančním patentu s komunisty?

Neříkejte nesmysly. Žádné funkce komunistům nedáváme. Hlavní problém naší politické scény je způsob politické diskuse. Já si politickou diskusi představuji jinak, než jaká se vede ve Sněmovně. Že budeme věcně diskutovat o tom, co udělat dobrého pro tuto zemi, a že lišit se budeme pouze v názoru, jak toho docílit.

Místo toho v naší politice vládne nenávist, nesmiřitelná polarizace. Ti, co sami sebe považují za dobro, prohlašují druhé za zlo, a naopak. Kdo má jiný názor, je nepřítel. A toho je třeba zničit. Taková je naše situace v politice. A já bych rád viděl v české politice lidi, kteří něco ve svém životě dokázali a mají vůli něco dokázat pro občany. Ale takových lidí je málo. Nehrnou se do politiky, protože vidí, co se tu děje proti Babišovi. Ta nenávist, urážky, házení vajíček, lahví. Proto je problém najít takové lidi.

O svém vicepremiérovi a šéfovi soc. dem. Janu Hamáčkovi říkáte, že si rozumíte...

Máme korektní vztahy.

Takže nemáte strach, že případně po jarním sjezdu soc. dem. se může situace v ČSSD víc zkomplikovat a může se to projevit na postoji poslaneckého klubu? Jak pak budete společně vládnout?

Myslíte, že nám bude někdo chtít vyslovit nedůvěru?

Stačilo by, pokud někteří poslanci vypoví poslušnost při schvalování zákonů a dalších důležitých věcí.

To je pravda, to se dělo i v minulosti za minulé koalice.

To platí i pro vás. Tu jste se spojili se soc. dem., abyste přehlasovali lidovce, tu se spojila ČSSD s lidovci proti vám.

Neříkejte mi, kdo se s kým spojoval. Pamatujete si na hlasování o navyšování daní pro hazard? Tehdy všichni hlasovali proti nám, byli zlobbovaní proti ministerstvu financí.

Je pravda, že na některé věci ani v našem hnutí není jednotný názor. Máme hodně pravicových lidí, jako jsou paní ministryně financí Schillerová nebo ministryně průmyslu a obchodu Nováková, nebo třeba paní poslankyně Maxová. Já jsem ten se sociálním cítěním. Levicový populista, jak o mě říkají. Musím se smát, protože to je nesmysl. My jsme tu pro všechny občany a politologové se z tohoto mého názoru mohou zbláznit.

Celý rozhovor najdete ve víkendovém vydání deníku Právo.