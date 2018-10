Novinky

Valenta uvedl, že zájem o politiku u něj nyní převažuje, a proto chce své podnikání převést do svěřenských fondů. Miliardář svůj záměr zdůvodnil i tím, že hodlá vypořádat rodinu a nastavit pravidla, jak by měla fungovat firma do budoucna. Na její chod by podle něj měla dohlížet rodinná rada.

„Hlavně, aby firma běžela dál. Dneska ještě nejsem rozhodnutý, jestli v politice půjdu, nebo nepůjdu dál,” citoval Valentu server. Převod by měl proběhnout do začátku příštího roku.

Koalice má kvůli Valentovi o hlas méně



Vedle Synotu má Valenta majoritní podíl i ve společnosti Our media, která provozuje server Parlamentní listy a vlastní i slovenský deník Pravda.

Senátor, který je nově i zlínským zastupitelem, však budí i kontroverze. Důvodem je jeho loterijní byznys a rovněž i to, že byl v minulosti pravomocně odsouzen za korupci ve fotbale. Zlínská koalice kvůli Valentovi nemůže počítat s hlasem šéfa Městského divadla Zlín Petra Michálka.

„Nešel jsem do politiky proto, abych v ní podporoval krále hazardu, člověka pravomocně odsouzeného za korupci a majitele stoky jménem Parlamentní listy," uvedl mimo jiné ve čtvrtek Michálek.