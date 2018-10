Volby do senátu - 1. kolo

Noční Prahu rozzáří festival světla Signal, natáčeli jsme při generálce

Více než 20 tisíc světelných instalací mohou od čtvrtka do neděle zhlédnout lidé v Praze v rámci každoročního festivalu světla Signal. Akce se v metropoli koná už pošesté, kromě centra či Vinohrad letos zavítá i do Karlína. Tematicky se organizátoři zaměřili 100. let od vzniku Československa. Novinky měly ve středu možnost se s kamerou zúčastnit finálních příprav před zahájením.