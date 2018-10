jim, dan, Právo

Gazdík se obává, že pokud bude primátorem Hřib, tak pražskou vládu čekají nepříjemnosti, jaké zažívala odstupující rada s primátorkou za ANO Adrianou Krnáčovou.

„Mám obavy, že to bude nová Krnáčová. Má sebevědomé až lehce nabubřelé vystupování. A také nikdy nic úspěšně neřídil,“ řekl Právu Gazdík. Koalice Spojené síly pro Prahu, které se skládají z TOP 09, STAN a lidovců, začaly ve středu vyjednávat o programu s Piráty a sdružením Praha sobě, vedeným Janem Čižinským.

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

FOTO: David Ryneš, Novinky

Podle Gazdíka by byl lepším primátorem Pospíšil, nebo Čižinský, kteří mají politické zkušenosti. „Jiří Pospíšil vedl univerzitu a ministerstvo spravedlnosti a Jan Čižinský o vedení města už něco ví,“ dodal Gazdík.

Pospíšil má také obavy z Hřibovy nezkušenosti, ale nevidí to jako důvod, proč s Piráty o pražské vládě nejednat. „Chceme mít ale čisté svědomí a musíme upozornit na to, že pan Hřib je nezkušený a lehce může opakovat chyby paní Krnáčové a my za to poneseme politickou odpovědnost,“ řekl Právu Pospíšil.

Dodal, že by během příštího týdne mohli vyřešit program koalice a pak vyřešit i otázku primátora.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Bartoš: Laciný tah

Piráti veškerou kritiku odmítají. „Pan Gazdík má vůči Pirátům neustále výhrady. Je to dáno asi tím, že Piráti mají ve Sněmovně výhrady proti jeho kumulacím funkcí, protože je radním ve Zlínském kraji a poslancem a má docházku na hlasování asi 80 procent,“ řekl Právu Hřib.

„Souhlasím, že primátor Prahy by měl mít i zkušenosti s pražskou komunální politikou. Já jsem se například podílel na záchraně nemocnice Na Františku na Praze 1 před skrytou privatizací,“ dodal.

Podle něj se v současnosti personálie vůbec neřeší, ale strany se zabývají hlavně programem. A dodal, že v případě shody na programu už nebudou personální otázky hrát významnou roli.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Za Hřiba se postavil i šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Přirovnávat Zdeňka Hřiba k Adrianě Krnáčové mi připadá jako laciný tah. Nevím, jakou hru tam hrají. Předseda by to měl komentovat věcně. Vždyť ve Sněmovně pracujeme se STAN na několika věcech,“ řekl Právu.

Podle něj podobné útoky vyjednávání o koalici jen komplikují. A podotkl, že politická zkušenost nemusí být rozhodující kritérium: „Politická zkušenost je tady mnohdy i handicap. A kdyby to platilo, tak tady nové politiky nemáme.“ Navíc prý veškerá rozhodnutí bude muset primátor dělat v souladu s celou radou a většinou v zastupitelstvu.