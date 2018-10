ren, Novinky

„Ano, svolal jsem jednání k hodnocení voleb,“ potvrdil Novinkám šéf KSČM Vojtěch Filip.

„Budou se hodnotit volby,” potvrdila Novinkám mluvčí strany Helena Grofová chystané mimořádné jednání, o němž informoval server iDnes.

„Od jednání očekávám především otevřenou debatu tak, abychom si názory na výsledky, ale i postup do budoucna vydiskutovali z očí do očí, a nerozesílali je zcela účelně jen části členů strany či novinářům,” sdělila Novinkám místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná s tím, že očekává, že se dozví i názory okresních členů.

Komunisté v letošních volbách utrpěli největší porážku od roku 1990, ztratili pražské zastupitelstvo a neuspěli ani ve volbách do Senátu. Do druhého kola se dostala jen kandidátka Milada Halíková na Karvinsku. Po svolání mimořádného sjezdu volal například bývalý místopředseda KSČM Josef Skála.

Skála vyzývá Filipa k rezignaci



Ten v rozhovoru pro iDnes zároveň ihned v neděli vyzval předsedu strany Vojtěcha Filipa, aby v reakci na volební výsledek rezignoval. Skála s Filipem v dubnu prohrál na volebním sjezdu.

„Předpokládám, že po takovém debaklu, čtvrtém v pořadí, je naprosto nezbytné, aby se Ústřední výbor sešel nikoli až v prosinci, ale v nejbližších dnech, určitě v říjnu. A tam je třeba posoudit, co se stalo, jak se to stalo, kdo za to může a co z toho plyne," uvedl Skála.