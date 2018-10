Obchody by mohly mít o svátcích zase otevřeno, vláda není vyloženě proti

Některé obchody musejí mít zavřeno na sedm státních svátků. To by se ale do budoucna mohlo změnit. Vláda na středečním zasedání zaujala neutrální stanovisko k návrhu TOP 09, která chce zákaz prodeje zrušit.