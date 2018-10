Jan Švábek, Právo

Úterní jednání odstartovalo odpoledne a skončilo až ve večerních hodinách. Lídr hnutí ANO Roman Zarzycký Právu sdělil, že se obě strany se na některých věcech shodly.

„Rozpor panuje v tom, kdo by obsadil post primátora. Požadujeme ho my i ODS. Také jsme se neshodli na projektu akvaparku, vyčištění Borské přehrady a městských lázních,“ řekl Zarzycký. Zatímco hnutí ANO požaduje stavbu akvaparku, ODS chce místo toho nechat vyčistit Borskou přehradu, kde se nyní není možné koupat kvůli sinicím.

Podobně po setkání hovořil také lídr ODS, poslanec a náměstek primátora Martin Baxa, podle kterého shoda mezi oběma subjekty panuje v oblasti dopravy a také v oblasti bezpečnosti. „Schůzka byla informativní a zdvořilá. Neshodli jsme se ale na zásadní věci, což je post primátora. Nyní budeme postupně jednat s dalšími stranami, s hnutím ANO se opět setkáme příští týden,“ sdělil Právu Baxa.

Obavy kvůli odstřelení vítěze



Hnutí ANO volby vyhrálo před ODS o jednu desetinu procentního bodu. Poté, co ODS s dalšími subjekty vyšachovala hnutí ANO v Brně, panují z podobného vývoje obavy i na západě Čech. Jak Právo už dříve informovalo, ODS ještě před jednáním s hnutím ANO oslovilo Piráty. Jejich lídrovi Pavlu Bosákovi se ale nelíbilo, že iniciativu vyvíjí až druhá strana v pořadí.

„ODS už nás oslovila, my ale zatím čekáme, až nás oficiálně zkontaktuje vítěz voleb, tedy hnutí ANO. Koalice s ODS je pro nás velice nepravděpodobná,“ sdělil Bosák. Pirátům se v případě ODS nelíbí hrozící kumulace funkcí a případné střety zájmů.

Baxa Právu sdělil, že ODS bude postupně jednat se všemi stranami kromě komunistů. Zásadní bude programová shoda, ale také obsazení postu primátora. „Náš výsledek je srovnatelný s výsledkem ANO, já jsem navíc od voličů obdržel nejvíce preferenčních hlasů,“ sdělil Baxa.

Pokud by se ODS nedohodla s ANO i Piráty, mohla by si plácnout s ČSSD a lidovci. Pro získání těsné většiny, o jeden mandát, by ale potřebovala do koalice získat také TOP 09. Ta by sehrála roli jazýčku na vahách. Mohla by totiž zrovna tak utvořit koalici s ANO a Piráty.

ODS dosud ve městě vládla s ČSSD, KDU-ČSL a seskupením OPAT, které se ale tentokrát do zastupitelstva nedostalo. ANO zatím figurovalo v opozici, a to i přesto, že minulé volby rovněž těsně vyhrálo. „Pevně věřím, že se nebude opakovat situace z předešlých voleb, kdy nás ostatní strany poslaly do opozice,“ sdělil Právu Zarzycký.