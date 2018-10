Renáta Bohuslavová, Novinky

Kandidát za ANO Petr Stuchlík po jednání uvedl, že cesta do opozice je přirozeným důsledkem výsledku voleb. ANO podle něj nyní nemůže nikoho zvát k jednání, ale čekat, kdo pozve je.

„Skončili jsme pátí a nemáme koho zvát. Já osobně jsem s opozicí smířen,” uvedl Stuchlík a poděkoval Pirátům, že je na jednání přizvali, protože Praha sobě Jana Čižinského ani Spojené síly pro Prahu nic takové neudělaly a ani neplánují.

Na dotaz, zda jako dlouholetý špičkový manažer plánuje být jen členem zastupitelstva uvedl, že s tím počítá. „Vždy jsem byl běžec na dlouhou trať a věřím, že to budu moct Praze vrátit a pracovat pro ni,” slíbil Stuchlík.

Hřib: Řešili jsme spolupráci koalice a opozice



Lídr Pirátů na primátora Zdeněk Hřib uvedl, že na schůzce se probíralo primárně fungování zastupitelstva. Je podle něj nutná spolupráce koalice i s opozicí.

„Mělo by to fungovat tak, že na jednání zastupitelstva by se měly řadit i návrhy opozice, aby to fungovalo lépe než v minulých čtyřech letech,” uvedl Hřib a zdůraznil, že se nejednalo o koaliční vyjednávání, jelikož preferovaná koalice je s Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu.

„Považujeme náš požadavek na post primátora za logický výsledek voleb. Získali jsme nejvyšší počet hlasů. Post primátora není něco, s čím by se mělo obchodovat,” dodal Hřib. Ústupkem je podle Pirátů právě to, že si v jedenáctičlenné radě ponechají pouze tři posty.