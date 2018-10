Karolina Brodníčková, Právo

Rozhodl jste se rezignovat na post místopředsedy. Proč? Kvůli debaklu ČSSD v Děčíně, ve kterém jste se nedostal do zastupitelstva?

Ano, rozhodl. Nejen kvůli Děčínu, ale celkově kvůli tomu výsledku v komunálních volbách. Cítím tlak na vyvolání odpovědnosti a nevím, proč bych to měl odkládat do března na sjezd ČSSD. Jestliže si členové myslí, že za výsledek může vedení, tak je to na místě.

A může za výsledek vedení?

Nedokázali jsme si jasně říci některé zásadní věci, například jmenování ministra zahraničních věcí (ČSSD trvala na europoslanci Miroslavu Pochem, nakonec nominovala jeho bývalého asistenta Miroslava Petříčka - pozn. red.). Já nechci odejít z politiky, nechci skončit, ale jestli chce člověk pokračovat, tak musí v některém okamžiku skončit.

Prezident Miloš Zeman s vaším krokem nesouhlasí.

Přišla mi esemeska z Hradu, že je to zbabělost. Ale já si myslím, že minulé vedení nebylo schopné přijmout odpovědnost z voleb, a to se významně podepsalo na tom, jak ČSSD vykročila do dalšího volebního období.

Jaké chyby tedy podle vás ČSSD učinila?

Lidé vnímají jako křivdu naši současnou sociální politiku. Nedokázali jsme se postavit jednotně za Maďarsko. Nejde o (maďarského premiéra) Viktora Orbána a jeho politické postavení, ale jde o směřování V4 a naše působení v Evropské unii. Zkrátka, jestli chci pokračovat, tak musím v tomto okamžiku skončit.

Mělo by podle vás rezignovat celé vedení ČSSD?

To je každého věc, tak to nechci hodnotit.

Znamená to, že už se nebudete ucházet o post ve vedení strany v březnu na volebním sjezdu?

To neznamená. Ale otázka je, jak soc. dem. bude prohru v komunálních volbách vnímat.

Co by se tedy podle vás v ČSSD mělo stát?

Měli bychom si říci, že se v době globalizace našly nové výzvy. Evropská politika je vlastně už domácí politika. A my se k ní dostatečně jasně nepostavili. Máme nějaké národní a teritoriální zájmy. Samotní v Evropě neznamenáme vůbec nic. Důslednost spolupráce v projektu V4 je zásadní.

Takže za prohru v komunálních volbách podle vás může fakt, že europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) hlasoval pro vyvolání řízení proti Maďarsku?

Do jisté míry. Netvrdím, že je to něco zásadního. Jsou to ale detaily, které celkově tvoří naši politiku. Volby ovlivnila nedůslednost naší politiky. Veřejnost v ČSSD nevidí zásadní změnu. My si zvolili novou tvář, Jana Hamáčka, já proti němu nic nemám. Ale veřejnost od nás čekala jinou rétoriku a to nám nejde vůbec. A dopad je tady.

Vstup do vlády měl na volby také vliv?

Já nevím. Nedokážu to dost dobře vyhodnotit. Žiju v poměrně složitém regionu v Ústeckém kraji. Lidé tu vidí jako křivdu, že v naší politice není dost kladen důraz na rodinu a pracující. Neúspěch v Ústeckém kraji je tak výrazný, že si nemyslím, že by šlo o to, jak zde lidé vnímají místní politiky.