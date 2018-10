Novinky, ČTK

V obci Kukle na Svitavsku někdo na obecní vývěsce zveřejnil nepravdivý údaj o výši mimořádné odměny pro místostarostu. „Na vývěsce jsme to našli v pátek v 18:00. Mohlo to tam být i dříve,” řekl starosta Vlastislav Cach. Záležitost podle něj mohla poškodit místostarostu Petra Bodečka, který ve volbách opět kandiduje, a celé uskupení Kukle 2018, v jehož čele Cach stojí.

Starosta se proto obrátil na policii, která věc prověřuje jako přestupek proti občanskému soužití. „Lidé chtěli, abychom to řešili,” řekl starosta .

O udělení mimořádných odměn zastupitelům a vedení obce rozhodlo zastupitelstvo 3. října. Na dokumentu na vývěsce byly podle Cacha zveřejněné i odměny ostatních zastupitelů, ale u místostarosty byl údaj nadhodnocený.

Rozdíly ve volební účasti



Volební účast se v sobotu před polednem pohybovala v průměru kolem 30 až 40 procent. Mezi jednotlivými městy a obcemi se ale liší, někde odvolilo téměř 80 procent lidí, naopak jinde přišlo odevzdat svůj hlas jen 15 procent voličů. Na některých místech je podle odhadů krajských úřadů a volebních komisařů účast nižší než při předchozích komunálních volbách.

Tam, kde lidé volí nejen do obecních zastupitelstev, ale i do Senátu, je větší zájem o komunální volby než o senátní. Někteří voliči si sice vyzvedli obálku i pro hlasování v senátních volbách, ale buď ji vyhodili do koše i s nepoužitými hlasovacími lístky, anebo přiznali, že ji do urny vložili prázdnou.

Vyšetřují kupčení s hlasy



Průběh voleb byl sice podle volebních komisařů a mluvčích samospráv klidný, ovšem policisté v Ústeckém kraji vyšetřují možné kupčení s hlasy. V ústecké čtvrti Krásné Březno, v oblasti zvané Mojžíř, přišlo v pátek téměř najednou volit 30 lidí, které přiváželo k volební místnosti auto. Protože tam bývá účast při volbách velmi nízká, nahlásili členové komise náhlý příchod desítek voličů policii.

Také na Teplicku se vyšetřuje možné ovlivňování voleb. Trestní oznámení by se mělo podle týkat Moldavy a Bíliny. Právě v Bílině se komunální volby před čtyřmi lety opakovaly.

O přízeň se uchází 213 kandidátů



Letos se o přízeň voličů se uchází téměř 213 tisíc kandidátů, kteří chtějí obsadit kolem 62 500 míst v 6400 zastupitelstvech obcí, měst a městských částí.

Z politických stran se vítězem komunálních voleb před čtyřmi lety stalo hnutí ANO, které především díky úspěchu ve velkých městech dostalo 14,6 procenta hlasů. Obsadilo tak 1610 zastupitelských křesel. Na počet mandátů vyhrála ze stran KDU-ČSL se zhruba 4000 zastupiteli. ČSSD bude obhajovat 3800 křesel, KSČM 2560, ODS 2400 a STAN 2170.

Celkovými vítězi voleb byli ale nezávislí kandidáti a jejich místní uskupení vzhledem k tomu, že kandidovali i ve vesnicích, kde strany neměly kandidáty. Získali tak dvě třetiny křesel, obsadili na 41 640 mandátů.

Boj o Senát



V senátních volbách má nejtěžší pozici ČSSD. Obhajuje mandáty ve 13 z 27 obvodů, kde se bude hlasovat. Sociálních demokratů je v jednaosmdesátičlenné horní komoře nyní 23, dva její senátoři letos zemřeli. Nejsilnější frakcí s právem nominovat předsedu horní parlamentní komory se tak může stát KDU-ČSL, z jejíchž 16 senátorů mandát obhajují jen tři. Stejně je na tom s obhajobou s lidovci spolupracující klub STAN s 12 senátory.

ODS s deseti senátory obhajuje čtyři křesla a KSČM jediné, které má. Obdobně jsou na tom Piráti. ANO se šesti senátory může ve volbách posílit, žádné křeslo neobhajuje. Podobně jsou na tom ze sněmovních stran ještě TOP 09 a SPD, toto hnutí do Senátu kandiduje poprvé. Šanci na zvolení má celkem 236 kandidátů.