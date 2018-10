Jan Holý, Právo

Jen pro příští rok vyjednala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) z rozpočtu na dotace pro obce 3,2 miliardy, které mají směřovat na zlepše­ní kvality života na venkově a v regionech. Tedy zhruba třikrát víc, než mohli ročně komunální politici dosud čerpat.

Nové programy

„O dotace budou moci nově žádat i obce do deseti tisíc obyvatel a na místní komunikace i města nad deset tisíc obyvatel vyjma měst statutárních. Starostové se dočkají i nových programů, po kterých dlouhodobě volají,“ sdělila v pátek Právu Dostálová.

Předpokládaný příjem žádostí začne podle Dostálové v konkrétních programech letos na podzim. Mezi úplně nové a starosty velmi žádané dotační tituly patří například Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Další novinkou je i program Podpora dostupnosti služeb. Ten je určen na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti.

Zavedené tituly budou pokračovat

MMR přitom bude i nadále pokračovat v již zavedených titulech. Bude například poskytovat nenávratné investiční dotace na vznik bydlení pro se­niory, odstranění bariér v bytových domech a na zajišťování pozemků obcí pro budoucí bytovou výstavbu, dětská hřiště, sportoviště, demolice zchátralých objektů původně určených pro bydlení ve vyloučených lokalitách.

Na podporu regionálního rozvoje z národních dotačních programů směřovalo v letech 2014 až 2018 celkem 3,11 mi­liardy korun. Nejvíce peněz, téměř 870 miliónů, čerpaly obce na opravu a vybudování místních komunikací, zhruba 625 miliónů směřovalo do programu Podpora zapojení generací do komunitního života v obci a přes 280 miliónů do programu Podpora Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Další 1,17 miliardy korun získaly obce od MMR jako dotace na bydlení, například pro seniory či na startovací byty, regeneraci sídlišť, technickou infrastrukturu, ale i na bezbariérové vstupy do bytů.

Letos na podzim byl spuštěn program půjčky pro mladé, ve kterém se počítá zatím s 650 milióny, ale částka, pokud se vyčerpá, může být podle Dostálové navýšena.