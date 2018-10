Jiří Novotný, Právo

Tyto obavy má i čtenář Práva, který si kdysi koupil ojetou škodovku, na jejímž tachometru bylo 150 tisíc kilometrů. „Později jsem se od technika v servisu dozvěděl, že stav tohoto auta odpovídá tak 300 tisícům kilometrů a že byl tedy tachometr zřejmě stočen. Nic jsem s tím ale neudělal, tím spíše, že auto pak normálně procházelo kontrolou v STK. Co s tím, to teď o vůz přijdu?“ popsal svůj problém čtenář.

Na dotaz Práva, jestli jde o oprávněné obavy, odpověděl mluvčí ministerstva dopravy (MD) Zdeněk Neusar: „Cílem novely je pokročit v boji proti stáčení tachometrů. Rozhodně však nechceme postihovat řidiče, které v minulosti někdo podvedl, ale mají platnou STK. Technik v STK totiž při příští kontrole bude porovnávat údaje na tachometru se stavem z té předchozí. Pokud od té doby nedojde k podezřelé změně, žádné sankce motoristu v STK nečekají.“

Problém ovšem nastane, když se při prohlídce v STK zjistí, že na tachometru je méně kilometrů než při minulé kontrole. V tom případě dostane vlastník vozu třicet dnů na to, aby dokladem prokázal, že kvůli poruše došlo k výměně tachometru. A když to ve lhůtě neprokáže, nebude už smět s tímto vozem na silnici.

Problémy čekají desetitisíce lidí

„Takové auto se navíc stane prakticky neprodejným nebo výrazně klesne na ceně,“ upozorňuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním historie vozidel. Cebia odhaduje, že problémy se stočeným tachometrem se nyní dotknou desetitisíců motoristů. Ojetiny se stočeným tachometrem jsou z velké části dováženy z ciziny. Průměrné stočení přesahuje 100 tisíc kilometrů, na trhu s ojetinami lze však nalézt automobily s uměle sníženým nájezdem i o více než půl miliónu kilometrů.

„Tím důležitější je si při koupi ojetiny nechat prověřit její historii. Někdy se sice doporučuje posoudit, jak je v autě opotřeben interiér a nakolik trpí korozí, jen tím se ale stočení tachometru neodhalí,“ konstatoval Pajer.

Novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která pod až půlmiliónovou pokutou zakazuje nelegální manipulaci s tachometrem, vítá ředitelka sítě autocenter AAA Auto Karolína Topolová.

„Spolu s podrobnější kontrolou stavů tachometrů v STK a veřejně přístupnou databází najetých kilometrů ministerstva dopravy, kde nyní stačí pro získání historie vozu znát jen VIN, je to během krátké doby další z důležitých kroků ke zvýšení transparentnosti trhu ojetin,“ uvedla.

Převzít belgický systém autopasů

Topolová věří, že u ojetin tuzemského původu zákaz stáčení tachometrů skutečně sníží riziko, že kupující dostane podvodně omlazený vůz. „U dovozových ojetin však problém zůstává dál. Proto je ještě potřeba zavést národní databázi stavu tachometrů a zapojit ji do celoevropské výměny dat,“ zdůraznila.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) by k této národní databázi mělo Česko převzít osvědčený belgický systém Car Pass, do nějž údaje o auty najetých kilometrech povinně zasílají tisíce firem, které přicházejí do styku s automobily – prodejci, servisy, obchodníci s ojetými auty i asistenční služby.