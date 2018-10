Novinky, Právo

14:55 - Předseda KSČM Vojtěch Filip očekává volební účast přes padesát procent. „Já bych byl rád, aby byla volební účast vyšší, než před čtyřmi lety. Odhady jsou někde kolem 55 až 60 procent, kdyby to bylo ještě víc byl bych rád,“ konstatoval Filip. Výsledek komunistických kandidátů bude prý rozdílný.

V Českých Budějovicích odvolil šéf KSČM Vojtěch Filip

FOTO: Pavel Orholz, Právo

„V některých obcích vyhrajeme a budeme moci složit radnici sami. Jinde to budou různé koalice a někde možná neuspějeme. Jsou místa, kde jsme nedali kandidátku, ale na některých místech máme zase úplně novou kandidátku z mladých politiků,“ konstatoval Filip.

14:49 - Před kulturním institutem Alternativa na třídě Osvoboditelů ve Zlíně, sídle volebního okrsku č. 1, postávalo několik lidí již před otevřením volebních místností.

„Nejraději bych volila cestu na zahradu, posbírat poslední jablka, ale tady je to také důležité, takže spěchám, abychom už mohli odjet,“ svěřila se šedesátiletá blondýna. „Zaškrtané už své kandidáty mám, to mě nezdrží,“ dodala a vydala se do volební místnosti mezi prvními. „Uvidíme, co s volební účastí udělá počasí, teď je brzy odhadovat cokoli,“ řekl zapisovatel komise Petr Hlaváč.

14:39 - Voliče v Ostravě upozorňují v každém okrsku na to, že některé hlasovací lístky, které dostali lidé domů, mohou být poničené a tudíž neplatné.

„Při distribuci hlasovacích lístků úředníci magistrátu zjistili mechanické poškození některých listů, a to proděravění v části se jmény kandidátů nebo porušení celistvosti, a to u hlasovacích lístků do zastupitelstva města Ostravy,“ sdělila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská s tím, že poškozeny mohou být lístky, které jsou označeny barevným pruhem po levé straně.

V Ostravě upozorňují voliče na možné poškození hlasovacích lístků do zastupitelstva města.

FOTO: Pavel Karban, Právo

„Poškozený hlasovací lístek se dá vyměnit přímo ve volební místnosti,“ dodala.

14:35 - O tom, kdo bude vládnout další čtyři roky na radnicích, začali v pátek rozhodovat voliči i v Olomouckém kraji. Úvod voleb provázel poměrně značný zájem voličů. Zatímco před čtyřmi lety si pospíšili hlavně starší, tentokrát byli mezi prvními voliči zástupci všech generací.

Prezident Miloš Zeman ve volební místnosti

FOTO: Milan malíček, Právo

14:28 - Prezident se od volební komise dozvěděl, platnost svého občanského průkazu. Následně se zajímal o to, jak rozdělit hlasovací lístky.

„Volby jsou svátek demokracie,“ uvedl prezident poté, co odvolil.

14:20 - Novináře při příchodu do volební místnosti, kde bude hlasovat prezident Miloš Zeman, prohledává ochranka. Dříve to nebývalo zvykem. Bezpečnostní opatření se změnila po incidentu, kdy na Zemana vyskočila polonahá aktivistka.

Místo klasické volební plenty je pro prezidenta připraven stůl se židlí.

Volební místnost, kde bude volit prezident Miloš Zeman

FOTO: Barbora Zpěváčková, Novinky

14:13 - „To bych chtěl,” uvedl Babiš na otázku, zda hnutí ANO uhájí Prahu. „Kampaň byla výborná,” dodal. „Budu spokojen, když vyhrajeme Prahu, to je hlavní cíl, prestižní záležitost," řekl Babiš.

14:09 - „Uvidíme, jak to dopadne,” uvedl Babiš, který je zvědav, jak budu volební výsledky odpovídat preferencím. „Na vládu to nemá žádný vliv,” dodal

14:06 - Babiš hlasoval a záhy opustil volební místnost. Před ní poté poskytl vyjádření médiím.

14:05 - Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil do volební místnosti v Průhonicích s manželkou hned poté, co se otevřely její dveře.

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou u volební místnosti

FOTO: Petr Hloušek, Právo

14:00 - Volební místnosti se otevřely, začaly komunální a senátní volby.

Volební místnosti budou v pátek otevřeny od 14 do 22 hodin. V sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky se dozvíme v sobotu či v neděli ráno.

V 27 volebních obvodech se konají i doplňovací volby do Senátu. Pokud v prvním kole nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu všech platných hlasů, proběhne příští týden v pátek a v sobotu druhé kolo, do něhož postoupí dvojice nejúspěšnějších kandidátů.

Lidé by si měli do volebních místností vzít občanský průkaz či cestovní pas. Pokud zapomenou hlasovací lístky, obdrží je na místě.