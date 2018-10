Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Nový účel začala stará průmyslová oblast získávat na začátku tisíciletí, kdy se společnost Metrostav rozhodla vybudovat si zde své sídlo. Druhá budova areálu byla dokončena o víc než deset let později, až v roce 2013. A v těchto dnech se dokončují přípravy na zpřístupnění dalších tří budov v areálu, který dostal název Open Park Palmovka.

„Ty dohromady obsahují 43 500 metrů čtverečních hrubých podlažních ploch,“ vyčíslil Novinkám ředitel a předseda představenstva Metrostav Development Ondřej Buršík. Právě developer ze skupiny Metrostav je vlastníkem revitalizovaného areálu, na podobě budov se pak podíleli architekti Jan Aulík a Jakub Fišer.

Palmovka Open Park změnila tvář bývalé průmyslové čtvrti.

FOTO: Novinky

Zůstal kousek historie

Místo si však stále nese kus své historie. Kontrast k moderním budovám nabízí přímo v jeho srdci zrekonstruovaná výrobní hala, která byla před několika lety zařazena mezi kulturní památky. Hala z 30. let minulého století během druhé světové války sloužila k výrobě válečných strojů.

Kulturní památkou se však stala pro specifickou konstrukci střechy, která je příkladem klasické architektury začátku 20. století. Tzv. Štěpánova střecha využívá kombinaci kovových sloupů a zděných pilířů, na střeše se navíc nachází několik řad světlíků. Podle Národního památkové ústavu se v Praze jedná pravděpodobně o poslední budovu s touto konstrukcí.

Hala z 30. let minulého století během druhé světové války sloužila k výrobě válečných strojů. Dnes je kulturní památkou.

FOTO: Novinky

„Snažili jsme se, aby každá z budov byla trochu jiná, a zároveň aby se doplňovaly, a také, abychom mezi těmi objekty vytvořili podle nás celkem pěkný veřejný prostor, který právě napojuje na nově vznikající park a pěšinu směrem k metru,“ dodal Buršík. Naráží tím na to, že areál by neměl sloužit jen firmám, ale mělo by se z něj stát luxusní centrum stále se rozvíjející Palmovky. Kromě obchodů, kaváren či restaurací mají být v areálu přístupná pítka, fontány, či terasy. V plánu je i přístupná síť wi-fi.

Prodej

I když má Open Park Palmovka sloužit z velké části veřejnosti, stále se ale jedná o soukromý developerský projekt, u kterého se klade silný důraz na ziskovost. Z tohoto hlediska je vedení firmy spokojené.

„Myslím, že se nám to povedlo i komerčně, protože při tom dokončení máme plno 93 procent,“ sdělil Buršík. Na kolik však výstavba celého objektu developera přišla, nechtěl Buršík prozrazovat. V blízké budoucnosti by totiž rádi nově postavené budovy prodali. „Ani v řádech nechci naznačovat, ale jsou to nějaké miliardy,“ alespoň trochu přiblížil.