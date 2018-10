rsk, ČTK, Právo

Vše záleží na tom, jak voliči v pátek a v sobotu rozdají karty pro příští čtyři roky na radnicích 6400 měst, městských částí a obcí. A je otázka, zda přes slunečnou prognózu meteorologů se nad některými stranami nestáhnou spíš mračna.

Hnutí ANO jde o to, aby obhájilo první pozice v řadě velkých měst, o které jej chtějí připravit hlavně piráti a ODS. Vládní ČSSD může případný špatný výsledek opět oslabit a může vyvolat další pnutí uvnitř i tak rozhádané strany. Symbolická v tomto ohledu bude zejména Praha.

Existenční záležitostí mohou být komunální volby pro TOP 09. Lidovci i Starostové a nezávislí očekávají body v menších obcích, kde mají tradičně podporu. U okamurovců a KSČM se ukáže, nakolik se trefily některé předvolební průzkumy, které naznačovaly propad preferencí.

Senátní volby mohou posílit horní komoru jako opoziční baštu. Senát by tak mohl zatápět menšinové vládní koalici ANO a soc. dem. vracením zákonů, které bude muset ve Sněmovně vláda přehlasovávat hlasy 101 poslanců.

Mnohé napoví volební účast – v pátek by mohl nastat nápor před urnami, aby lidé mohli rychleji odjet užít si tepla.

Nastaví zrcadlo?



V minulých letech se účast v obecních volbách pohybovala pod padesátiprocentní hranicí, před čtyřmi lety byla konkrétně 44,5 procenta.

Politolog Tomáš Lebeda předpokládá, že výsledků voleb budou chtít využít ve svůj prospěch vnitrostranické frakce či strany proti svým politickým konkurentům. „V komunálních volbách se přitom výsledek nedá moc dobře interpretovat. Každá obec volí jiný počet zastupitelů, často kandidují lokální hnutí, která s celostátní politikou nemají mnoho společného,“ podotkl.

Podle Lebedy má však řada politiků tendenci volby vnímat jako referendum o vládě či potvrzení, že kabinet dobře vládne. „Přitom skutečným smyslem obecních voleb je obsadit asi šest tisíc zastupitelstev lidmi, kteří mají vizi a pracují dobře. Na to by lidé primárně měli myslet, když volí své zastupitele, kteří čtyři roky budou bezprostředně ovlivňovat jejich životy,“ doplnil.

Politolog Petr Just soudí, že volby v průběhu vládnutí jsou určitým měřítkem popularity kabinetu. „Nicméně na komunální úrovni to neplatí absolutně, protože voličské chování ovlivňuje i velikost obce. Čím větší je město, tím víc hraje roli i celostátní politika. U senátních voleb lze prvek ‚nastavování zrcadla vládě‘ či vyvažování sledovat jasněji,“ řekl.

Just neočekává, že by kvůli volebním výsledkům bezprostředně padaly hlavy, protože většina lídrů neúspěšných stran bude podle něj tvrdit, že nejde o nejdůležitější volby.

Budou ohroženy pozice lídrů?



„Ale to neznamená, že by to nemohlo ohrozit pozice některých lídrů. Třeba ČSSD čeká za pár měsíců sjezd. Takže ačkoli třeba případný špatný výsledek ČSSD nepovede k okamžitým rezignacím, může sehrát roli při volbě vedení na jaře 2019,“ doplnil.

Volební právo má zhruba 8,37 miliónu lidí, o jejich hlasy se uchází téměř 213 tisíc kandidátů, kteří chtějí obsadit kolem 62 500 míst. Volit do obecních zastupitelstev mohou i občané ostatních zemí EU s trvalým nebo přechodným pobytem, v srpnu se zaregistrovaly asi tři tisíce cizinců.