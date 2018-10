Renáta Bohuslavová, Novinky

Hlavním tématem poslední předvolební debaty v České televizi byla pomoc politiků na celostátní úrovni starostům ve městech a obcích se zlepšením dopravy nebo ve snazším čerpání peněz z dotačních programů Evropské unie.

Rad se však místním politikům moc nedostalo. Zatímco premiér Andrej Babiš (ANO) v debatě mával grafy o plánované výstavbě Pražského okruhu, tak především lídři Pirátů a TOP 09 Ivan Bartoš a Jiří Pospíšil mu vyčítali, že je to on, kdo je premiérem, byl ministrem financí v minulé vládě, jeho hnutí mělo a má ministra dopravy a mělo čtyři roky primátorku v Praze, a i přesto investic do dopravní infrastruktury nejen v Praze, ale i v krajích šlo málo.

„Babiš musí investovat více peněz do dopravy,” kritizoval vládu Pospíšil.

Babiš na to argumentoval tím, že to byla právě TOP 09, která blokovala výstavbu obchvatu kolem Prahy. Schopnějšího ministra dopravy by si přál i lídr SPD Tomio Okamura.

„Do dopravní infrastruktury se investovalo nejméně za posledních 12 let,” přidal se kriticky předseda ODS Petr Fiala.

Lídři se i přes vzájemné útoky, výpady a osočování shodli, že pro zlepšení dopravy v Česku je nutná lepší spolupráce mezi státem a kraji a následně kraji a obcemi.

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka mají kraje v penězích na dopravy dlouhodobý deficit a je třeba ho vyrovnat.

Babiš: Starosto, těšte se, dostanete prachy

Lídr vládní ČSSD Jan Hamáček řekl, že kabinet musí vyšetřit více prostředků na opravy silnic 2. a 3. třídy. „Obce už dostaly více peněz a vláda chce dát čtyři miliardy na tyto silnice,” uvedl Hamáček a dodal, že právě takový návrh do rozpočtu na rok 2019 vláda připravila. Ten však ještě musí schválit Sněmovna.

Podle Babiše ministerstvo pro místní rozvoj navýší o 300 miliónů peníze na místní komunikace. „Pane starosto, těšte se, dostanete prachy,” vzkázal Babiš starostům měst a obcí.

Lídr Pirátů i SPD Bartoš a Okamura zmínili, že právě kvůli špatnému stavu dálnic musí po silnicích nižších tříd jezdit i kamióny, které kvalitu komunikací snižují. Shoda panovala i na stavbě parkovacích domů. Například SPD by chtěla, aby o umístění parkovacích domů rozhodovali lidi v místních referendech.

Předseda Starostů Petr Gazdík zdůraznil nutnost dostat více lidí do veřejné dopravy. „Protože dnes v některých případech vozíme vzduch,” argumentoval Gazdík. Městskou hromadnou dopravu zdarma, jako navrhuje ČSSD například v Praze, však většina stran nepodporuje.

Vojtěch Filip z KSČM doplnil, že je důležité sladit autobusovou, železniční a integrovanou dopravu.

Starostové si stěžují na složité čerpání dotací



Lídři dále debatovali o zjednodušení pravidel pro čerpání evropských dotací. Mnoho starostů podle Gazdíka raději o dotaci nežádá, protože je to velmi administrativně náročné.

Babiš řekl, že hlavní problém je na straně Evropské komise, která pravidla určuje. „Vyjednáváme o větší flexibilitě a chceme to zjednodušit,” uvedl Babiš.

Na to reagoval lídr Pirátů Bartoš s tím, že problém není na straně Evropské komise. Ta je podle Bartoše zděšená z toho, jak a kdo v Česku dotace čerpá. Mířil tak právě na firmy Andreje Babiše, které má ve svěřenských fondech a jsou největším příjemcem dotací z Evropy. Piráti podle něj dokáží věci zjednodušit.

„Oni nemůžou vůbec nic, jsou v opozici a jen kecají,” pustil se do Bartoše Babiš.

Došlo i na drahé byty a dostupné bydlení



Dalším vybraným tématem bylo drahé bydlení po celém Česku. Kromě zjednodušení stavebních předpisů se lídři shodli i na tom, že je třeba rychle investovat a postavit nové byty.

Připraven by podle nich měl být i systém dostupného bydlení. Města i obce by měly mít dostatek financí na vlastní byty, které může podle určitého klíče město poskytnout buď občanům, kteří nedosáhnou na hypotéky, nebo vybraným skupinám obyvatel jako jsou například učitelé, hasiči, policisté nebo lékaři.