ČTK

Poradit si s hmotou nyní musí odborníci z Oblastního archivu v Litoměřicích, řekl po otevření schránky historik Pojizerského muzea a galerie v Semilech Tomáš Chvátal. V muzeu zůstane samotná schránka, která bude zrestaurována.

Semily letos slaví 200. výročí narození Riegra, svého nejvýznamnějšího rodáka. Při té příležitosti nechalo město sochu vyčistit a rozhodlo se také vyzvednout schránku z podstavce. O tom, co podstavec skrývá, se mnoho nevědělo. V semilském archivu ale od ní měli i klíč.

„V knize zápisu spolku, který ten pomník postavil, je o tom zmínka a je tam dokonce i co tam má být,” řekl dlouholetý ředitel archivu Ivo Navrátil, který klíček nedávno starostce předal.

V Semilech otevřeli 3. října schránku pod sochou Františka Ladislava Riegra z roku 1928. Dokumenty a fotografie uložené uvnitř poničila kvůli špatnému zabezpečení schránky voda.

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Ve schránce údajně byly mince, medaile, fotografie a listiny. Co ale hmota - nalezená nyní po desítkách let ve schránce - skutečně skrývá, se ukáže, až ji dostanou do rukou odborníci. Ve středu do ní zatím experti zasahovat nechtěli.

Už dostat obsah schránky ven, byl docela náročný úkol. Dlažba náměstí je totiž výš než v době, kdy pomník postavili. Restaurátor Pavel Roleček tak musel na vyzdvižení pouzdra použít i bourací kladivo. Přesto nebylo možno schránku ze schodu vytáhnout, a tak ji po poradě rozřízl, aby mohl obsah vyndat. Pak teprve pokračoval v jejím dobývání ze země.

Starostka Semil Lena Mlejnková (Volba pro Semily) přiznala zklamání. „Očekávání bylo veliké. Kdyby tam byly opravdu nějaké dokumenty, tak bychom se dozvěděli, co si tehdy lidé mysleli. Až tam budeme dávat schránku novou, musíme zvážit jakou velikost a kam ji uložit,” řekla.

V Semilech otevřeli 3. října schránku pod sochou Františka Ladislava Riegra z roku 1928. Dokumenty a fotografie uložené uvnitř poničila kvůli špatnému zabezpečení schránky voda.

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Rieger byl spoluzakladatelem Národní strany. Jako jeden z českých předáků a aktivní poslanec Říšského sněmu ve Vídni a Kroměříži během revolučního roku 1848 bojoval za práva Čechů a neúspěšně prosazoval federalizaci monarchie.

Jeho socha z roku 1928 dominuje parku v dolní části semilského náměstí, které dnes nese jeho jméno. Socha stojí pár kroků od místa, kde se politik narodil. Autorem šestimetrové bronzové plastiky je sochař Ladislav Šaloun, který Riegra zpodobnil v řečnickém postoji, jak hájí ve vídeňském parlamentu práva českého národa.