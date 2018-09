Aleš Fuksa, Právo

„Upozorňujeme, že se po lesích v okolí Vsetína pohybuje medvěd. V noci roztrhal ovce a vyvrátil včelíny na Horní Jasence. Dbejte maximální obezřetnosti,“ uvedli na sociální síti Facebook policisté. Právu strážníci uvedli, že ke škodám způsobeným medvědem se blíž nebudou vyjadřovat. „Věc jsme předali Policii České republiky,“ sdělil operační důstojník Městské policie Vsetín.

„V neděli ráno jsme přijali oznámení od jedné obyvatelky Horní Jasenky. Má tam potrhaných pět ovcí, vyvrácený včelí úl a zlomenou třešeň. Policisté ze Vsetína tam vyrazili a prověřujeme, kdo to může mít na svědomí,“ informovala Právo policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Jak dále potvrdila, během nedělního dopoledne přijali policisté i druhé oznámení. „Jednalo se o škody na úlech a ohradách pro ovce v katastru Bystřičky. Mělo k tomu dojít někdy během sobotního večera až nedělního poledne,“ dodala policejní mluvčí.

Na medvěda narazila matka s dětmi

FOTO: Foto Miroslav Valigura

Pravděpodobně se jedná o téhož medvěda, který se před více než týdnem potuloval Vizovickými vrchy a Vsetínskými Beskydy. Ve Vranči u Nového Hrozenkova jej uviděly děti přecházející s maminkou domů ze školky. Poté ve stejné části Hrozenkova způsobil škody na několika úlech jednoho z místních včelařů.

O několik dnů později jej svědci spatřili u Vysokého Pole, Bratřejova, Březůvek a mezi Doubravami a Hřivínovým Újezdem na Zlínsku, kde setřepával a poté požíral švestky nedaleko hlavní silnice.

Podle ochranářů by lidé měli být ostražití, ale zároveň by neměli šířit paniku. Medvěd do nižších oblastí zavítal kvůli nabrání potravy před zimou. „Určitě se vrátí do hornatějších oblastí při hranicích se Slovenskem. Nemá cenu mít strach, nejde o nic zvláštního. Stačí obezřetnost a respekt ke zvířeti. A při náhodném setkání s ním zachovat klid a rozvahu. Tato šelma nemá člověka za potravu,“ sdělil Právu František Šulgan z CHKO Beskydy. Medvěd je podle všeho plachý a kontaktu s lidmi se vyhýbá.