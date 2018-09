Novinky

Lidovcům průzkum přisoudil 4,5 procenta a TOP 09 a hnutí STAN shodně po čtyřech procentech. Svobodní a Strana zelených mají dle průzkumu jednoprocentní podporu.

Voleb by se zúčastnilo 63 procent oprávněných voličů.

„Podpora hnutí ANO zůstává stabilní na úrovni kolem 30 %. Mírný pokles mezi červnem a zářím není statisticky významný. Podpora Pirátské strany narostla na 13 %, a vrátila se tak na úroveň z dubna 2018. Podpora SPD poklesla na úroveň pěti procent,” uvedla agentura.

Podle CVVM je podpora SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN srovnatelná. „Nelze říci, zda by se na základě výsledků současného šetření do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dostaly či nedostaly,” uvedla agentura.

ANO a ČSSD by komunisty nepotřebovaly



Při hypotetickém přepočtu na mandáty by ANO mělo 80 poslanců, ODS 35 a Piráti 30. Sociální demokraty by zastupovalo 27 a komunisty 21 zákonodárců. SPD by měla sedm poslanců. Nynější koalice ANO a ČSSD by tak teoreticky mohla podle modelu vzniknout i bez podpory KSČM.

Předpokládaný zisk mandátů v září podle CVVM

FOTO: David Ryneš, Novinky

Ve srovnání s volbami by si všechny strany ve Sněmovně s výjimkou SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů podle modelu polepšily.

Při pohledu na stranické preference, které zahrnují i nerozhodné voliče a ty, kteří by k volbám nešli, by ANO mělo 21 procent, Piráti 10, ODS 9,5, ČSSD 9 a KSČM 7,5 procenta. Podpora SPD a TOP 09 by byla na úrovni tří procent a lidovců a STAN 2,5 procenta.

Průzkum proběhl od 8. do 20. září a zapojilo se do něj 1037 respondentů.