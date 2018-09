Denisa Doležalová, Právo

„Je to poprvé, kdy jsme vypustili léčeného, rehabilitovaného ptáka po čtyřech letech do volné přírody. Do značné míry jde o experiment a nemáme žádné srovnání ani z jiných stanic u nás či ve světě,“ řekl vedoucí bartošovické záchranné stanice Petr Orel.

Dodal, že orlice Tonička byla vypuštěna do přírody v roce 2011 v rámci programu Návrat orla skalního do České republiky.

Postřelenou ji ale na konci března 2014 našli v Hukovicích v honitbě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, se kterou stanice spolupracuje.

Měla vysílačku



„Do té doby nám dělala velkou radost. Sledovali jsme ji díky nainstalované satelitní vysílačce. Zaznamenali jsme u ní například to, že je schopná uletět vzdušnou čarou téměř 250 kilometrů a během několika dní se vrátit zpět domů. Ve třetím roce svého života se zdržovala v podhůří Jeseníků a občas vyrazila na průzkum jinam,“ vzpomínal Orel.

Podle něj měla tříletá orlice velké štěstí, protože těsně poté, co byla postřelena, si jí všiml kolega, který zde prováděl terénní šetření. Z rentgenu odborníci zjistili, že má orlice v těle minimálně 11 broků. Nefunkční byla i vysílačka, která možná zvířeti i zachránila život, protože projektily mohly nevratně poškodit páteř. „Naštěstí neměla zasažené vnitřní orgány,“ uvedl Orel.

Orlice prošla rehabilitací, dostala v Bartošovicích tu největší voliéru a jednou či dvakrát za rok se zkoušela proletět na dlouhém a pevném rybářském silonu.

„Bylo potřeba zhodnotit její letové schopnosti. Bohužel pořád to nebylo ono. Až letos se to zlepšilo, proto jsme se rozhodli pokusit se ji vypustit,“ popisoval vedoucí záchranné stanice.

Orlici Toničku tak i s novou vysílačkou vypustili a nyní sledují její pohyb. „Zvládá přelety v délce několika desítek kilometrů. Věříme, že návrat do volné přírody zvládne,“ dodal Orel.