Renáta Bohuslavová, Novinky

Jak doposud hodnotíte kampaň? Zaprvé mi přijde, že je celkem mírná, a zadruhé všichni slibujete podobné věci. Jak se v tom může volič orientovat a udělat si jasno?

Myslím, že pro voliče je to vlastně nuda, protože všichni říkají totéž. Ale důležité je, kdo je to schopen zrealizovat.

To teď ale volič neví.

My nabízíme tu zkušenost z městské části. Myslím, že voliči začali velmi správně vnímat, že komunální politika není celostátní. Myslím, že se to prosazuje mnohem víc než v minulých volbách. A možná bych úplně nesouhlasil, že je kampaň v rukavičkách. Vezměme si třeba inzeráty, které proti mně platí hnutí ANO a vyšly v deníku Metro.

Vnímáte to jen z hnutí ANO nebo i jiných stran?

Vůči mně je to z hnutí ANO. My se s nimi navíc chceme utkat v boji o sídliště.

Jak?

Právě na sídlištích se nyní hodně potkáváme. Je tam populární i Hana Třeštíková (dvojka na kandidátce Praha sobě), díky produkování filmu Šmějdi, který se zastal seniorů.

Slibujeme sídlištím, že se postaráme o údržbu veřejných prostranství, protože často se investuje jen do centra a na sídliště se zapomíná. Chceme, aby město vypsalo dotace na fotovoltaické panely a zelené střechy, protože to je možnost, aby domy mohly ušetřit za energii. A chceme také to, co se podařilo u nás v městské části, aby opravy průběžně zajišťoval jeden člověk. Něco jako zahradník nebo cestář. Projevuje se to třeba i tak, že když ho lidé znají, tak jim je pak hloupé dělat větší binec.

Komunální politika je úplně něco jiného než vydělávání peněz. Je to věc respektu k druhým a vyjednávání. Zažil jsem setkání s občany na Praze 12, kde se ukázalo, že se pan Stuchlík s lidmi nechce moc bavit a začal je kádrovat Jan Jan Čižinský

Jak se dá na sídlištích bojovat proti kampani hnutí ANO, v níž rozdávají guláše a piva? Byl jste se třeba podívat na nějaké sousedské večeři?

Někteří naši dobrovolníci tam byli a překvapivě tam byla řada příznivců Praha sobě, kteří prostě přišli na guláš. Nebojím se toho. My jsme nasbírali 10 procent podpisů (100 tisíc podpisů potřebných pro kandidaturu - pozn. red.). Podepsali se nám ale lidé, kteří o politice přemýšlejí, a překvapivě to bylo rozmístěno po celém městě. I na sídlištích je spousta lidí, kteří nám fandí, a naše ambice je tam ANO porazit.

Znovu se ptám. Jak?

Myslím, že náš příběh, kdy jsme před čtyřmi lety nasbírali podpisy, porazili zkorumpovanou radnici, ušetřili miliardu a teď totéž jdeme udělat na město, je silný a že to vnímají i lidé po celé Praze. Navíc máte ty zkušenosti. Vezměte si pana Stuchlíka. On je zvyklý vydělávat peníze. A komunální politika je úplně něco jiného než vydělávání peněz. Je to věc respektu k druhým a vyjednávání a já jsem zažil setkání s občany na Praze 12, kde se na závěr ukázalo, že se pan Stuchlík s lidmi nechce moc bavit a začal je kádrovat. Přitom ti lidé bránili jen to, aby jim tam nevyrostly další věžáky. Všichni opakují, že sídliště se nemají zahušťovat. Hnutí ANO v Praze 12 dělá úplný opak a on místo, aby to nějak řešil, tak začal jmenovat lidi, kteří podle něj mohou za to, že brzdí nesmyslné věci. Tam se prostě projevilo, že on není připraven s lidmi diskutovat.

Již od prosince jste sbírali podpisy na kandidaturu a setkávali se s Pražany v ulicích. Co bylo to, co vám obyvatelé metropole nejvíce říkali a co je nejvíce trápilo?

Ta největší témata jsou jasná. Je to doprava, bydlení a pomalost fungování magistrátu. Zároveň jsme přijímali i podněty, ale většinou se jednalo o místní podněty, které vyřeší naše představa zlepšení toho fungování. To znamená, že městské části dostanou na řešení drobných věcí na svém území finance a kompetence. Například úklid, péči o zeleň nebo úklid sněhu a posyp po ledovce. Město to řeší tak, že má pojistku a kdo se zmrzačí, tak se může s městem soudit. Ale primárně je přeci potřeba, aby bylo posypáno.

Co všechno by mělo město na městské části podle vás delegovat?

Respektování manuálu veřejného prostranství a drobné úpravy. Je nesmysl, aby magistrát s městskými částmi například řešil bezbariérový nájezd na chodník. Na těchto drobných jednáních se všichni vyčerpávají a to je jedním z důvodů, proč je magistrát tak pomalý.

Pokud uspějeme, složím funkci poslance a v žádném případě na mně neztroskotá změna v Praze Jan Čižinský

Nezahltí se tím naopak městské části?

Určitě ne, naopak budou rádi, protože to stejně teď dělají a bude to efektivnější.

Jako potenciální partnery do povolební koalice jste označil Piráty a Spojené síly pro Prahu. Lídr Pirátů Zdeněk Hřib mi ale v rozhovoru řekl, že nepůjdou do spolupráce s někým, kdo kumuluje funkce. A vy jste zároveň poslancem, starostou Prahy 7 a zastupitelem na magistrátu. Jste připraven se něčeho z toho vzdát?

Pokud uspějeme, složím funkci poslance a v žádném případě na mně neztroskotá změna v Praze.

Trval byste i na tom, že musíte být radním?

Platí to stejně, jak jsem četl v jednom rozhovoru s panem Hřibem. On také řekl, že pokud by někomu vadil, tak nemusí být primátorem a nemusí být v radě. Pro mě to platí podobně.

Podobně nebo stejně?

Uvidíme, jak to dopadne, ale nám jde o změnu a ta rozhodně neztroskotá na ambicích Jana Čižinského. Pokud si změna v Praze bude vyžadovat, abych primátorem nebyl, tak jím nebudu.

S kým byste naopak do spolupráce nešli?

Když chceme tu změnu na magistrátu udělat stejně jako na naší městské části, tak musíme probrat všechny smlouvy a udělat revizi, tak to skutečně s kandidáty za ANO a ODS nepůjde.

Údajně má ODS s ANO již předjednanou povolební spolupráci, ačkoliv to obě strany popírají. Slyšel jste o tom?

Říká se to. Důkaz nemám. Ale vůbec mě to nepřekvapuje. Mají k sobě blízko třeba tím, že nechtějí v Praze změnu, která prověří smlouvy a klientelistické vazby.

V rámci vaší kampaně jste slíbili mnoho věcí. P+R parkoviště, tramvajové linky, signál do metra, vyřešení drahého bydlení, peníze do školství, metro D, zlepšení fungování úřadů atd. Co z toho je opravdu prioritou a dá se to všechno zvládnout?

Něco se dá udělat velmi rychle, třeba peníze pro učitele. Aktuálně na to peníze jsou. V tuto chvíli se dává 600 miliónů a my to chceme navýšit na 1,5 mld. Dále se za volební období dají stihnout parkoviště P+R, signál do metra, systém seřízení křižovatek, který by stál 750 miliónů a do tří let by se to dalo zrealizovat. Ve srovnatelných městech, když to zavedli, tak klesl čas strávený v kolonách pod 20 procent.

Jakým způsobem byste řešili současnou bytovou situaci v Praze?

Je potřeba vybudovat pražský plán bytové politiky, který mimochodem neexistuje. Poslední koncepce je z roku 2004. Praha musí opět začít získávat byty do osobního vlastnictví. Do půl roku by měla Praha přijmout svou vizi. Prvním krokem je opravit 2000 bytů, které jsou v dezolátním stavu a patří městu nebo městským částem, dále nakoupit byty pro lidi, kteří mají tělesné postižení, a začít opět budovat svůj bytový fond.

Jste pro stavbu bytů soukromým investorem?

Ano, to je v pořádku. V tuto chvíli je třeba cca 8 až 10 tisíc bytů ročně, ale staví jen 6 tisíc bytů ročně. S našimi zkušenostmi z Prahy 7, kde jsme zrychlili stavební řízení, se nám podaří zrychlit proces i na celopražské úrovni, a pokud to investoři využijí, tak budou stavět byty, protože je po nich poptávka.

Nabízíte také splátkový prodej na MHD. Jak by to fungovalo?

Člověk by si koupil roční kupón, splácel by ho měsíčními splátkami bez úroků a kdyby ho nezaplatil, tak ten kupón přestane fungovat.

Prioritou je metro D, a co se týče okruhu, tak je třeba postupovat podle toho, na co budou finance Starosta Prahy 7 Jan Čižinský

Například ČSSD slibuje MHD zdarma. Jste pro?

Jsou to čtyři miliardy a teď jsou potřeba jiné věci. Je třeba udělat MHD bezbariérovou a klimatizovanou, zavést signál do metra a Praha má obrovský dluh v tom, že se roky nestarala o svůj majetek a ten dluh je třeba dorovnat. Typicky třeba mosty, které nemají žádný plán údržby. Čtyři miliardy by byl velký výpadek a myslím, že ten splátkový prodej má potenciál to nahradit.

Co se týče metra D, došlo k zamítnutí vytvoření společného podniku s Pentou, i hlasy vašich radních. Jak by výkup pozemků a stavbu metra D řešilo sdružení Praha sobě?

My nejsme a priori proti společným podnikům, ale ty musí být nastaveny tak, aby to bylo transparentní, aby se na to vztahoval registr smluv, což nebylo. Současně jsem hlasoval ve Sněmovně pro zákon o urychlení dopravní infrastruktury, který zrychlí přípravy dopravních staveb, mimo jiné i metra D. Co se týče samotného rozvoje stanic, tak tam je třeba udělat spoustu práce a musí to být komunikováno s lidmi, kteří tam žijí.

Takže jednání se soukromým investorem se nebráníte?

Na tom není nic špatného, ale musí být jasné, co se stane s těmi pozemky, které město do toho společného podniku dá.

Druhou velkou stavbou, na kterou město čeká, je městský okruh. Kterou z již dlouho diskutovaných variant by Praha sobě podpořila? Podtunelování nebo variantu duálu, tedy vedení dopravy po povrchu?

Pokud Praha dostane dotaci 30 miliard a dostane půjčku 40 miliard, tak v následujících čtyřech letech bude mít na dopravní investice 113 miliard korun. Metro D je 40 miliard a okruh by byl 70 miliard. To znamená, že Praha by všechny peníze utratila jen za tyto dvě stavby a neopravila by žádnou infrastrukturu. Z toho nám vychází, že prioritou je metro D, a co se týče okruhu, tak je třeba postupovat podle toho, na co budou finance. Vždy děláme první pomoc a připravujeme to definitivní řešení. Ti, kteří slibují všechno, tak lidem prostě lžou.