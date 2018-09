Novinky

Bouře Fabienne přinesla na české hory první sníh. V Krkonoších na Sněžce, v Peci pod Sněžkou či na Luční boudě napadlo půl centimetru sněhu. Podobné je to v Jeseníkách či v Beskydech. Vítr na horách měl sílu orkánu, na Sněžce mu naměřili rychlost 126 km/h, uvedla Honsová.

Během pondělí by měl vítr postupně slábnout. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, na horách bude padat sníh. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 9 a 13 stupni, pocitově ale bude teplota odpovídat 4 stupňům, upozornila meteoroložka.

V úterý bude oblačno až polojasno. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 5 a 1 stupněm, na horách klesnou na –5 stupňů. V nížinách se objeví první přízemní mrazíky. V polohách od 900 metrů nad mořem bude sněžit. Odpolední teploty se opět budou pohybovat mezi 9 a 13 stupni.

Ve středu by mělo přijít nejstudenější ráno z celého týdne. V nížinách to bude mezi 4 stupni a nulou, při utišení větru klesne rtuť až na –2 stupně. Během dne by mělo postupně slábnout studené proudění, takže se teploty odpoledne vyšplhají na 12 až 16 stupňů.

Čtvrtek by měl být nejteplejším dnem z celého týdne. Bude jasno až polojasno, ranní teploty 8 až 4 stupně, odpolední se vyšplhají na 16 až 20 stupňů.

Příjemné počasí vydrží ještě během pátku. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 9 a 5 stupni, odpolední v intervalu 14 až 18 stupňů. Bude jasno až polojasno. Od západu ale během dne začne přibývat oblačnosti s deštěm a do Česka začne proudit studený vzduch.

Víkend bude oblačný a studený, na horách bude padat sníh. Ranní teploty po oba dny budou mezi 6 a 2 stupni, odpolední v sobotu 9 až 13 stupňů, v neděli 11 až 15 stupňů.

Teploty během pár dní udělaly poměrně výrazný skok, ještě minulý týden v pátek dosahovaly tropických hodnot, tedy přes 30 stupňů Celsia, na několika místech padly rekordy.