V soc. dem. se opět schyluje k boji o moc

Jen co voliči za necelé dva týdny rozdají karty v komunálních a senátních volbách, pustí se do hry o křesla ve vedení své strany sociální demokraté. Ti mají na 20. října v Hradci Králové naplánované jednání ústředního výkonného výboru, který by měl hovořit i o návrhu prvního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, aby si v březnu strana zvolila předsedu v přímé volbě.