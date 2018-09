Novinky, ČTK

Pevná část penze, která je pro všechny stejná a nyní činí 2700 korun, se zvedne celkem o 570 korun. Zásluhová procentní výměra, v níž se odrážejí odpracované roky a výdělek, poroste o 3,4 procenta. To je celkem asi 900 korun.

O 3,4 procenta mají od ledna růst i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela v červnu 2,4 miliónu starobních, 421 900 invalidních a 68 100 pozůstalostních penzí. Nějaký důchod tak úřad posílal 2,9 miliónu lidí. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra či obrany.

Starodůchodci dostanou ještě o 1000 korun více



Vedle valorizace se od příštího roku o tisícikorunu zvýší ještě penze všem seniorům a seniorkám nad 85 let. Je jich téměř 200 000. Tito takzvaní starodůchodci odcházeli na odpočinek před třemi desetiletími s mnohem menšími částkami než dnešní penzisté. I po přepočítání mají důchod nízký.

Výdaje na penze rostou každý rok. Podle rozpočtového výhledu ministerstva financí by měl v příštích letech ale růst zpomalit, a to i přes přibývání seniorů, vyšší penze čerstvých důchodců, vyšší pevný díl, tisícikorunu měsíčně pro lidi nad 85 let a zákonnou valorizaci. V roce 2020 by se suma na penze měla meziročně zvednout o 23,75 miliardy, v roce 2021 asi o 20,66 miliardy. Navyšování výdajů má brzdit právě změna složení penze.

V minulém roce se na důchody vyplatilo poprvé přes 400 miliard korun, bylo to celkem 404,4 miliardy. Z toho 333,8 miliardy dostali starobní důchodci a důchodkyně. Na invalidní důchody se využilo 43,6 miliardy, na pozůstalostní pak 27 miliard.

