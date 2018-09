Jiří Novotný, Právo

„Mou snahou je přispět k větší plynulosti dopravy na křižovatkách. Auta tam stojí na červenou, i když ve volném směru nic nejede. Čekají a motory běží, což zatěžuje životní prostředí,“ řekl v úterý Ťok.

Proti tomuto záměru v zásadě nejsou dopravní experti ani dopravní policie. Odbočování i na červenou se totiž praktikuje například v USA či v Německu a řidiči si tam na to zvykli.

Ministr: Lepší je americký způsob

„Nejvíc se mi líbí německý model, kde je na semaforu vedle červeného světla tabulka se šipkou. Motorista tak ví, že zmíněné pravidlo platí jen na takové křižovatce a jinde ne,“ uvedl Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Podle něj je ovšem potřeba vybavit takovou křižovatku i dopravní značkou Stop. Řidič by tak získal čas pořádně se rozhlédnout, jestli do křižovatky nepřijíždí zleva nějaké vozidlo a jestli přes vozovku nepřechází chodec. „Důležité také je, aby možnost odbočit platila jen na skutečně přehledných křižovatkách, kde je na všechny strany dobře vidět,“ zdůraznil Dubský.

Ťok chce ovšem naopak upřednostnit americký způsob. „V USA můžete odbočovat na červenou na jakékoli křižovatce, kde to není dopravní značkou zakázáno, a problémy to tam nedělá. Naši řidiči nejsou horší než američtí a já nejsem pro, abychom zelené šipky dali všude,“ prohlásil ministr.

Možnost odbočování na červenou doprava nezavrhuje ani šéf dopravní policie Tomáš Lerch. „Musela by tomu ale předcházet důkladná odborná diskuse, aby se nezhoršila bezpečnost provozu. Pokud nás k tomu ministerstvo dopravy pozve, do diskuse se rádi zapojíme,“ ujistil Právo Lerch.

Jízda na červenou v Česku dlouhodobě patří mezi časté a velmi nebezpečné dopravní přestupky. Nemálo řidičů neváhá přejet křižovatku, i když nemají zelenou, popřípadě se přes ni v obci řítí i stovkou.

Potřebná bude důkladná kampaň

Na dotaz, zda by se zavedením pravidla, s nímž teď přišel Ťok, situace ještě nezhoršila a stejně tak i vymahatelnost pokut, Lerch odpověděl: „Drtivá většina řidičů je slušných, a kdybychom se obávali, že se pravidla masově dodržovat nebudou, nemohli bychom je vůbec měnit. V případě, že se odbočování na červenou zavede, však bude potřebná důkladná vysvětlovací kampaň, aby se motoristé s novou věcí mohli předem podrobně seznámit.“

Ťok chce svůj záměr nejdříve probrat na svém ministerstvu a postoupit jej pak do meziresortního připomínkového řízení. „Budu chtít, aby se k mému nápadu mohli vyjádřit všichni, kteří k tomu mají co říct, včetně dopravní policie. Možnost odbočování na červenou pak připojím k některé z novel silničních zákonů, které čeká projednávání ve vládě a parlamentu,“ informoval ministr.

Pokud se odbočování na červenou v Česku skutečně zavede, nepůjde o úplnou novinku. Umožňovala to již pravidla silničního provozu platná od ledna 1961. Jak se v nich tehdy uvádělo, na znamení červeného světla doplněného současně svítící zelenou šipkou nebo zelenou šipkou na bílé tabulce je dovoleno odbočovat vpravo.

Řidič byl však povinen dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím do křižovatky zleva a brát zvýšený ohled na chodce, kteří přecházeli vozovku ve volném směru. Tak to ovšem platilo jen do ledna 1967, kdy se pravidla změnila. Dnes může řidič odbočit doprava na křižovatce na červenou v případě, že se na semaforu rozsvítí zelená šipka. Přednost pak musí dát pouze chodcům.