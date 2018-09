Oldřich Danda, Právo

Zkoušela jste někdy drogy?

Ne.

Ani na vysoké škole jste nezkusila trávu?

Žádné nelegální drogy se mě nedotkly, jedině alkohol a tabák. Nejsem abstinent, ale od té doby, co se věnuji problematice alkoholu, tak tím méně ho piju.

Jak pomáháte policii na severu Moravy řešit problém s výskytem nebezpečných syntetických kanabinoidů?

Spolupracujeme s protidrogovou centrálou a využili jsme systému včasného varování. Do všech adiktologických služeb jsme rozeslali zprávu, aby informovali uživatele v terénu, jaké je tu nebezpečí. Zatím to vypadá, že jde o lokální záležitost, ale to nemůžeme dopředu odhadnout.

V Česku každodenně pije 600 tisíc lidí, kouří dva a půl miliónu a třetina studentů zkusila marihuanu. Čím to?

Hlavně kvůli celospolečenské toleranci. Lidé nejsou dostatečně informovaní o rizicích a stále nemáme dostatečnou odpovědnost vůči svému zdraví. A také je to dáno tím, že je alkohol hodně dostupný. Chci hlavně veřejnost informovat, co alkohol dělá se zdravím. Například je málo spojován s tím, že zvyšuje riziko rakoviny, třeba prsu. Je hodně kalorický a napomáhá obezitě.

Alkohol je příliš levný a z reklam na něj mám pocit, že pitím lze relaxovat vat

Je podle vás alkohol u nás levný? Jak jeho dostupnost budete chtít snížit?

Ve srovnání s okolními státy je docela dostupný a jistě se budeme bavit o tom, zda změnit cenovou dostupnost.

Budete navrhovat zvýšení spotřební daně?

To musíme ještě prodiskutovat. Jen říkám, že alkohol je velmi dostupný. Vezměte si tzv. alkopop, tedy alkoholické limonády, které jsou mezi mládeží velmi populární a dostupné.

A jak se vám líbí, že premiér Babiš oznámil záměr snížit DPH u piva na 10 procent?

S tím nemám problém. Toto snížení daně nebude mít dopad na konečnou cenu a mělo být pouze kompenzací pro hospodské za náklady, které měli s EET.

Souhlasím s léčebným konopím. Ale jde o psychoaktivní látku, a proto není vhodná cesta jakékoli legalizace

Chcete změnit reklamu na alkohol?

Zákon o regulaci reklamy je příliš široký. Podle mého by z reklam na alkohol neměl člověk získat pocit, že pití alkoholu je odpočinek a relax, nebo že jde o společenskou prestiž. Takové pocity by reklama neměla vzbuzovat. V některých státech nesmí být reklama na alkohol vysílána před 22. hodinou. To u nás není. To bych chtěla změnit a začala jsem už komunikovat s ministerstvem kultury, které má reklamu na starosti.

Poslanci by chtěli zmírnit protikuřácký zákon a dovolit kuřákům návrat do některých hospod. Souhlasíte?

Tu snahu nepovažuji za vhodnou. Ministerstvo plánuje vyhodnocení a já bych na to počkala. Díky tomu zákonu jsme se přiblížili k vyspělým zemím, proto nevidím důvod, abychom něco měnili. Vnímala bych to jako krok zpět.

Ve světě přibývá států, kde je legální užívání konopí. Podle průzkumů v Česku jej užívá okolo 800 tisíc lidí, ale ilegálně. Piráti navrhují, aby si každý mohl vypěstovat pět rostlin. Podporujete to?

Já souhlasím s léčebným konopím. Ale jde o psychoaktivní látku, a proto není vhodná cesta jakékoli legalizace, protože varováním je jeho vysoké užívání mezi studenty do 18 let. Přibývají lidé, kteří se kvůli závislosti na konopí hlásí na léčení.

Léčebné konopí ale není finančně dostupné a např. v Německu soud rozhodl, že když není stát schopen zajistit lidem potřebné léčivo, tak si ho mohou vypěstovat sami. Není v tomto případě návrh pirátů namístě?

Nedostupnost léčebného konopí není v pořádku, ale to je věc ministerstva zdravotnictví. Ale k tomu návrhu pirátů mám výhrady, např. jak by probíhala kontrola.

Já se ptám, zda jste pro dekriminalizaci konopí.

Nejsem, protože lidé stále nejsou informováni o všech důsledcích užívání konopí. Někomu to vadit nemusí, ale vím z vlastní zkušenosti, že jednomu člověku, kterému nebylo ještě ani 30 let, způsobilo konopí takové stavy, že skončil v invalidním důchodu. Rozumím tomu, že ve světě je trend legalizovat, že si to lidé pěstují, aby si mohli vyrobit masti, ale stále mám k problematice hodně otázek. Podívejte se, jaké problémy přes všechnu kontrolu nám dělá hlavně mezi dětmi alkohol. A nerada bych, abychom legalizací konopí udělali chybu.

Bývalý vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil na archivním snímku.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Váš nástup do funkce vyvolal mezi odborníky kontroverzi. Překvapilo vás, že komise vybrala vás, a ne šéfa monitorovacího střediska pro drogy Viktora Mravčíka, který je považován za světově uznávaného experta?

Nepřekvapilo. Kdybych nečekala, že mohu uspět, tak bych se nehlásila. Nesmí se zapomínat, že jde hlavně o manažerskou práci, a já jsem nějaký čas pracovala jako šéfka odboru na ministerstvu zdravotnictví.

Váš předchůdce Jindřich Vobořil řekl, že výběr vás byl nejhorší z možných. Jak jste se cítila?

Každý má nárok na svůj názor.

Myslíte, že byste se v takové konkurenci dostala na takové místo, aniž byste byla členkou vládní ČSSD?

Nerozumím tomu, proč se do toho tahá politika. A členství mám asi tři čtvrtě roku pozastavené.

A proč jste si ho pozastavila?

Nějak to přišlo. Nechápu, proč do toho taháte politiku.

Když nad renomovaným odborníkem vyhraje neznámá úřednice, která je členkou vládní strany, tak se tomu nedivte.

Jestli se na to někdo takto dívá, tak mě to velmi rozčiluje. Naprosto odmítám, že by mě někdo politicky protlačil. Já jsem se ve straně ani nijak neangažovala. Výběrové řízení takto dopadlo a víc bych to asi neřešila.