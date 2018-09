Aleš Fuksa, Právo

Letoun zapůjčil kunovickému muzeu Vojenský historický ústav Praha - Letecké muzeum Kbely. „Pro nás to znamená nejen ocenění naší práce, ale i projev důvěry od tak významné instituce, jakou je Letecké muzeum Praha-Kbely,“ sdělil Martin Hrabec, šéf Leteckého muzea v Kunovicích.

Albatros patří k vrcholným strojům vodochodského Aera. Letos oslaví padesát let od prvního vzletu. „Patří však také do výčtu strojů, na jejichž konstrukci a výrobě se v minulosti podílela i kunovická továrna LET a uherskohradišťský Mesit. O to víc nás těší, že na tomto konkrétním letounu s evidenčním číslem 2347 létal v československé armádě člen Slováckého aeroklubu Kunovice pilot Slavomír Pískatý,“ poznamenal Hrabec.

Aero L-39ZA Albatros

FOTO: Letecké muzeum Kunovice

V současné době je letoun uložený v kunovické továrně Aircraft Industries. Tým leteckého muzea jej pod dozorem odborníka z Aero Vodochody v hale sestavil a zůstane zde uložený do doby výstavby vhodného zastřešení v areálu muzea, které budou řešit muzejníci spolu s kunovickou radnicí.

„Jedná se o nádherný stroj. Velmi děkujeme kolegům z VHÚ - Leteckého muzea Kbely za zapůjčení a také pracovníkům Aera Vodochody za pomoc s přepravou a montáží letounu,“ doplnil Hrabec.

Zápůjčkou vojenského bitevníku tak začíná mezimuzejní spolupráce Leteckého muzea v Kunovicích a ve Kbelech. Letecké muzeum představuje stroje vyrobené v kunovické továrně, ale také letouny ze zahraničí, jedná se téměř o třicítku civilních i vojenských strojů. Jsou mezi nimi například Migy, Suchoje nebo Iljušiny, a také vrtulník Mi-4 a především Naganský expres, jak je nazýván bývalý vládní letoun Tu-154.